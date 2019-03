"La lucidez de Carrillo iba creciendo con los años"

Durante la entrevista telefónica que el diputado socialista ha concedido al programa Espejo Público, Alfonso Guerra ha destacado la lucidez con la que permaneció Santiago Carrillo hasta sus últimos momentos de vida. "Su lucidez iba creciendo con los años" ha asegurado.

Alfonso guerra afirma que tenía buena relación con el dirigente político y que mantenía contacto habitual con él, ya que Carrillo "participaba en la revista que yo presido".

Ante la pregunta de cuales fueron las luces y las sombras de la vida de Santiago Carrillo, Alfonso Guerra asegura que "no es momento de preocuparse por las sombras", "nos deberíamos quedar con que hizo una aportación muy positiva a la vida pública española. Quedarnos con que tuvo una campaña odiosa duarante la dictadura y cuando se recuperó la democracia volvió un Santiago tranquilo, inteligente, calmado, con sentido común y con un gran sentido de la responsabilidad, eso es lo importante".

En referencia a lo que algunos diarios plantean sobre si con la muerte de Carrillo muere también el siglo XX, el ex vicepresidente del Gobierno opina que el siglo XX muere "con la caída de Unión Soviética", no con su muerte. Según sus palabras el denominado "siglo breve" comienza en el 14 y termina con el hundimiento de uno de los grandes bloques mundiales, la Unión Soviética.

Siguiendo en esta misma línea, en cuanto a si el espirítu de la democracia termina con la muerte del histórico dirigente del PCE, Guerra considera que "las personas más inteligentes de la vida española optaron por dejar su trabajo profesional y ayudar, echar una mano al país para salir de una dictadura y entrar en una democracia". "Ahora mismo esto no se da, el espíritu de la Transición hoy no se ve". "Ahora en la política no van los mejores como iban en aquel momento. Lo que antes era pasión por el pacto hoy es adversion por el pacto".

Para finalizar la entrevista, Guerra echa la mirada atrás recordando a sus compañeros y "amigos" de la clase política que recientemente nos han dejado, como Carrillo o Peces Barba. El diputado socialista asegura con nostalgia que "la vida es así". "En poco tiempo he tenido muchos amigos que han muerto, y es inevitable, es la ley natural contra la que no podemos hacer nada".