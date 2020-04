ERC señala que los padres en Cataluña "no se van a encontrar a un guardia civil impidiendo a los niños salir a la calle"

El presidente de ERC en el parlamento catalán,Sergi Sabrià ha pedido que los ciudadanos hagan caso a la Generalitat en cuanto a cómo saldrán los niños a la calle durante el confinamiento durante el estado de alarma por el coronavirus.

"Yo les digo que hagan caso de lo que diga la Generalitat, y que no sufran que no se encontraran a ningún guardia civil poniendo multas a sus hijos, que no sufran", ha señalado Sabrià.

Sabrià ha criticado al Gobierno diciendo que "el Consejo de Ministros, como ha pasado otras veces, va a remolque de la decisión de Cataluña. Cataluña decide y ellos se ven obligados a decidir porque no aguantan la presión del resto de comunidades autónomas". No obstante, Sabrià cree que el Gobierno implantará medidas similares a las que ha anunciado el gobierno catalán.

También ha señalado que la consejera de Sanidad catalana, Alba Vergés, puede decidir sobre la salida de los menores a lo que ha añadido que "y sino, que venga la unidad militar esta y que detenga a los padres. ¿Verdad que no lo hará? Pues hagámoslo desde Catalunya y hagámoslo bien".