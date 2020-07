ERC llama "al respeto y a la voluntad de los ciudadanos" tras el discurso del Rey

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha valorado el mensaje navideño del Rey, pidiendo aceptar el deseo de los catalanes: "Hago una llamada al respeto, a la democracia y a la voluntad de los ciudadanos". Lo ha dicho en respuesta a los periodistas después de la tradicional ofrenda floral a la tumba del antiguo presidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.



"Estamos convencidos de que Cataluña se convertirá en un Estado democrático por voluntad de sus ciudadanos", ha añadido Junqueras. Sobre la X legislatura que ha iniciado Cataluña, ha afirmado que ERC la encara "con mucha responsabilidad y con preocupación por la situación económica que sufren" los ciudadanos.



No opina sobre Consellers

Sin embargo, no ha querido opinar sobre quién puede ser conseller en el nuevo Govern y quién puede dejar de serlo, alegando que su partido no tiene nada que decir porque es una competencia del presidente, Artur Mas. Poco antes de sus declaraciones, Junqueras ha encabezado la ofrenda floral de ERC junto a los dirigentes republicanos Jordi Portabella, Oriol Amorós y Patrícia Gomà, y ha pronunciado un breve discurso sobre Cataluña ante una veintena de personas que han asistido a la ofrenda.



Además, han escuchado 'El cant dels ocells' interpretado por dos violinistas y todos han cantado el himno catalán, 'Els Segadors'.