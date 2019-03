Se endurece el debate en torno a la ley de educación

CONTINÚA LA POLÉMICA DE LA LOMCE

La batalla política por la LOMCE no ha hecho más que empezar, porque todavía no ha llegado el proyecto al parlamento. Los populares defienden que es urgente acabar con el fracaso escolar y con el abandono en las aulas. La oposición y los nacionalistas critican frontalmente la ley. El PSOE anima a responder en la calle, y el gobierno catalán dice que no tiene intención de aplicarla.