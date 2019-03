La empresa de confección confirma pedidos a nombre de Camps desde noviembre 2005

Francisco Gorina, gestor de esta empresa hasta su liquidación en 2008, ha confirmado también la solicitud de prendas a nombre de Ricardo Costa y Rafael Betoret, y ha identificado la correlación entre los pedidos desde Milano y Forever Young con la confección y la facturación de Sastgor.

En su declaración, que se ha prolongado durante casi tres horas, este testigo ha señalado que no cree que se produjese ninguna manipulación en las facturas que aportó al administrador concursal que se encargó de liquidar esta empresa (en verano de 2008) y que a su vez aportó a la causa. La fiscal ha mostrado a Gorina varias hojas de pedido remitidas por ambas tiendas (Milano y Forever Young), órdenes de trabajo internas de Sastgor y facturas de esta empresa que el testigo ha relacionado. "Son documentos que salen del cliente en los que se incluyen las medidas, tejidos y algún comentario, pero mi cliente es el establecimiento, no conocemos al cliente final", ha apuntado.

Asimismo, ha añadido que "a veces se pone un nombre en una etiqueta en el bolsillo interior", y ha afirmado que si en las hojas de pedido aparece el nombre Francisco Camps es que éste es el nombre que debía figurar en dicha etiqueta. "Si esta persona es el cliente final no lo puedo saber, aunque sería lo lógico", ha afirmado.

A preguntas de la fiscal, Gorina ha constatado que Sastgor fabricó prendas de vestir a medida para Víctor Campos, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Francisco Camps, si bien ha insistido en que no fue consciente de ello hasta que se le requirió información sobre el tema. "Fabricábamos 10.000 trajes al año, nunca había visto para quién", ha dicho. Según Gorina, los envíos se realizaban bien a las tiendas, bien a cada cliente y no le consta que se hayan emitido facturas por prendas que no se hayan confeccionado.

Preguntado por el apunte a mano "Emilio Tomás" en una hoja de pedido vacía, Gorina ha señalado que es posible que un empleado de su empresa (Emilio) se pusiese en contacto con José Tomás (sastre de Milano y más tarde de Forever Young) para completar el pedido. "Francisco Camps es un texto, hemos visto cinco trajes (encargos) en los que aparece este texto, pero si eran para Camps o no lo debería decir la tienda, yo puedo asegurar que ese es el texto que se puso en la etiqueta, pero no identificamos al cliente final", ha añadido. La fiscal Concepción Sabadell ha mostrado otras hojas de encargo anteriores supuestamente remitidas desde Milano en las que también se indica el nombre Francisco Camps para poner en la etiqueta. "Las medidas no son exactamente las mismas, pero cada modelo es diferente y esto debería decirlo un técnico", ha añadido.

Asimismo, Gorina también ha identificado pedidos desde Forever Young a nombre de Ricardo Costa (un traje y seis pantalones) y Rafael Betoret, y los ha vinculado con hojas de encargo y facturas. "Las facturas certifican que lo hemos confeccionado y se ha remitido a Forever Young", ha afirmado. Desde Milano se encargaron a nombre de Francisco Camps un total de siete trajes y dos americanas, y el primero de los trajes consta como entregado en noviembre de 2005, según la documentación exhibida por la fiscalía y validada por el testigo.