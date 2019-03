Elena Valenciano: "La educación y la sanidad son líneas rojas para los socialistas"

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, ha tenddo una mano al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para superar la situación de crisis española. En relación con las palabras del presidente francés, Nicolás Sarkozy, cargando contra la situación de España y Grecia, la número dos del PSOE advirtió que no hay salidas individuales de la crisis y que "o salimos juntos o nos hundimos todos".

Valenciano también ha lamentado que Rajoy quiera enfrentarse en solitario a los problemas y le recuerda que la conflictividad que propicia la falta de diálogo no genera confianza en los mercados.

La número dos del PSOE se ha referido al anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que pronto habrá reformas en Educación y Sanidad. "Llevamos tiempo advirtiéndole al PP de que la educación pública y la sanidad universal son líneas rojas para el PSOE". "Nunca han querido entrar en el debate, ni en el dialogo", lamentó y apuntó que los populares "prefieren los decretos". En su opinión, los populares está utilizando la "crisis como coartada" y "la mayoría absoluta como cheque en blanco". "Así no", exclamó.

La dirigente socialista también ha querido responder a las declaraciones realizadas por el jefe del Ejecutivo francés, quien en plena campaña electoral por las presidenciales, está apelando reiteradamente a los votantes para "no acabar como España o Grecia" y ha culpado de la situación a los "siete años de socialismo".

Para Valenciano, lo que hace el jefe del Ejecutivo francés es "bastante ineficaz" porque "no sirve de nada" echar las "culpas" a unos países o a otros. "Todos sabemos que en el contexto europeo que estamos, o salimos todos juntos o nos hundimos", exclamó.

Las recetas binomio Merkozy no dan resultado

En su opinión, las declaraciones de Sarkozy, además de "demagógicas" son "muy irresponsables" y "más saliendo de su boca" porque hasta ahora, Europa ha funcionado "bajo el binomio Merkozy". Por lo tanto, considera que "alguna responsabilidad tendrá él en la dificultad para salir de la crisis", ya que ha formado parte "con mucho protagonismo" de las decisiones que se han adoptado en Europa contra la crisis. Pero, argumenta la dirigente socialista, "la receta única de austeridad y ajuste no está dando resultado" y "da igual quién y cuándo tomó las decisiones, lo cierto es que no están funcionando".

Admite el "nerviosismo electoral" del primer mandatario galo, pero eso no es, en opinión de Valenciano, excusa para hacer unas declaraciones con tanta "irresponsabilidad" porque, recalca, "es muy difícil la salida individual" de esta situación y lo que se precisa es "una salida europea distinta" que es, apostilló, "lo que debería estar construyendo el Gobierno español".

En lugar de eso, la dirigente socialista, cree que Rajoy, lo que ha hecho es generar un "desgaste enorme" para España y "mucha desconfianza" hacia nuestro país, por haber jugado con un "equilibrismo peligroso" en la negociación del déficit para 2012, por no presentar los Presupuestos en la UE y retrasarlos hasta después de las elecciones andaluzas.

"Para qué está Rajoy si culpa a Zapatero y a Bruselas"

En su opinión, el presidente se ha instalado en un discurso "autojustificativo" en el que reparte la responsabilidad de sus medidas entre la herencia del anterior Gobierno y las obligaciones que le impone Bruselas. "¿Entonces para qué está aquí?. ¿Para qué ha pedido el voto a los españoles?", se ha preguntado. "Es como si desistiera de hacer política", exclamó.

En este contexto y ante los ataques de los mercados que está sufriendo España, que han provocado el repunte de la prima de riesgo, la número dos del PSOE mostró sus convencimiento de que, para generar confianza, es necesario que el Gobierno dialogue con los agentes sociales y con los partidos políticos. "Debería estar ya levantando el teléfono y llamando a todos", apostilló.



Críticas a la amnistía fiscal anunciada con los presupuestos

En cuanto a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, considera que roza lo inmoral, es "indignante" y advirtió que supone "emitir un mal mensaje", incluso "letal" por parte de España, además de para los ciudadanos que en breve tendrán que hacer la declaración de la renta.

Además, admitió "cierto temor" a que el plan que prepara el Gobierno contra el fraude en la prestación por desempleo esconda un recorte del subsidio, "una partida muy grande" de los Presupuestos y que el PP ya ha hablado en alguna ocasión de recortar. "Esperemos a conocer el plan de la ministra Báñez pero a tenor de lo que la ministra nos ha regalado hasta ahora, no tenemos muy buena percepción de lo que pueda ser", apostilló.