Elena Valenciano: "El dato de empleo de abril es preocupante"

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha afirmado este viernes que el dato del paro en el mes de abril conocido este viernes es "preocupante" y es, segun Valenciano, una prueba de que la reforma laboral del PP "no está funcionando.



“Cuando se reducen los servicios públicos estamos transmitiendo la carga a las familias, a las mujeres mayoritariamente”, afirmó Valenciano.



La vicepresidente general del PSOE cree que España requiere un debate y que el Presidente del Gobierno explique "dónde va si es que sabe dónde va".



El saneamineto de la banca, sin dinero público

La vicesecretaria general del PSOE también ha afirmado que su partido esperará a conocer el plan del Gobierno para sanear el sistema financiero -banco malo, sociedades segregadas, etcétera_pero ha advertido de que los socialistas rechazarán que se haga con dinero público: "No sabemos muy bien en qué están pensando pero sí tenemos muy claro que con dinero público, no".



Valenciano ha admitido que el asunto es "complejo" y que "de algún sitio tendrá que salir el dinero" pero ha dejado claro que el PSOE no aceptará que se utilice dinero público para capitalizar o depurar activos tóxicos de los bancos.



En la misma línea, ha dejado claro que el PSOE no es partidario de que España recurra a ninguna línea de ayuda europea para recapitalizar las entidades bancarias, sino de que se haga con mecanismos "autónomos". En todo caso, cree que España no está "en situación de pedir esa ayuda".



No obstante, ha subrayado que el saneamiento del sector financiero es un tema "suficientemente complejo" y "una de la madres del cordero" de la "desconfianza" internacional sobre España. Por eso, cree que el asunto "merece una conversación" y una "estrategia rápida" para levantar lo que es una "sombra" sobre la economía española.