Rivera: "No hay veto a Rajoy, ya lo hemos dicho, nunca lo ha habido"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sólo ve dos opciones para la próxima legislatura, o un Gobierno "a tres" con el PP y el PSOE o, si el "plan A" no sale adelante, un Ejecutivo en minoría del PP en el que su partido estará en una oposición "responsable".

En declaraciones en el Congreso donde ha entregado su acreditación como diputado de la XII legislatura, Rivera no ha aclarado si su partido está dispuesto a abstenerse en la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, en el que caso de que no sea posible un acuerdo de legislatura a tres bandas.

"Rajoy y Sánchez son los protagonistas del bloqueo actual y son los que tienen que mover ficha", ha proclamado. Lo que sí ha descartado Rivera es la hipotética tercera opción de un Gobierno del PSOE, Ciudadanos y Podemos, especialmente cuando el partido de Pablo Iglesias está formado por otras dieciséis formaciones. "No hay un tercer escenario con Podemos", ha garantizado.

Puesto que durante la campaña Rivera dijo que Ciudadanos no solo no votaría a favor de la investidura de Rajoy, sino que ni siquiera se abstendría, le han pedido que aclare si sigue vetando al líder del PP. "No hay veto a Rajoy, ya lo hemos dicho, nunca lo ha habido. Nosotros estaremos en la oposición responsable", ha contestado.