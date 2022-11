Mendia, tras reunirse con Sánchez, asegura que el voto del PSOE "será no a la investidura de Rajoy"

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha defendido que los socialistas no pueden "favorecer ni facilitar un gobierno del PP" y, por eso, votarán no a la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, ha dejado la puerta abierta a que el PSOE modifique su posición en otro Comité Federal posterior al que se celebrará el próximo sábado. Así se ha pronunciado la líder de los socialistas vascos en declaraciones a los periodistas en Ferraz, después de reunirse durante unos 45 minutos con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha iniciado con ella su ronda de encuentros con los dirigentes territoriales antes del Comité Federal del próximo sábado.

Después de verse con Sánchez, Mendia ha asegurado que ambos han coincidido de manera "plena" en cómo ven la situación después del pasado 26 de junio, cuando el PP ganó las elecciones. "Ahora lo que toca y lo que corresponde no es poner el foco en el PSOE, sino en el PP", ha dicho la dirigente vasca. Así, Mendia ha recalcado que los socialistas son la alternativa al PP y por eso su voto "será no a la investidura de Rajoy cuando se señale" ese día en el Congreso de los Diputados, pero ha dejado la puerta abierta a que haya cambios según avance el proceso.

De esta manera, cuando se le ha preguntado expresamente si podría celebrarse otro Comité Federal más adelante para plantear una 'abstención mínima' que permita gobernar al PP, Mendia ha dicho que "no lo descartaría". "Hemos celebrado en otras ocasiones comités federales y no hay ningún problema. Creo que es bueno, no es malo, que el Comité Federal se reúna todas las veces que sea necesario, porque al final es el órgano entre congresos, ahí nos sentamos los responsables políticos y representantes de todas las federaciones y yo creo que es el lugar idóneo para adoptar una decisión de calado", ha dicho, sin mencionar la abstención.

De esta manera, el líder del PSOE ha retomado su agenda en Ferraz después de tomarse unos días de descanso. Sánchez reunió a su Ejecutiva el pasado lunes y el martes viajó a Bruselas, pero desde su regreso no ha tenido apariciones públicas.