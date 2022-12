Díaz asegura está más centrada "en los ciudadanos" que en "si hacer la campaña en reguetón o en merengue"

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha apelado a "la garra del PSOE y la fuerza del sur para llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa" y que los españoles puedan tener un presidente "sensible" con sus necesidades. Se ha mostrado convencida de que "vamos a ganar", garantizando que lo harán con una campaña "centrada en los problemas de los ciudadanos" y sin caer en "frivolidades" como el PP o Unidos Podemos.

En un acto público celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz) junto al secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz ha criticado que, "con la que está cayendo en el país y lo que están pasando los ciudadanos", unos --por Unidos Podemos-- estén "con los carteles de los osos amorosos" y que el PP haya dicho este lunes que "no tenía claro si hacer la campaña en reguetón o en merengue".

Ha rechazado que esa sea la campaña que merecen los ciudadanos, por lo que el PSOE va a afrontarla "con intensidad" y diciéndole a los españoles "qué queremos hacer y las respuestas que tenemos a sus problemas", entre los que ha destacado el empleo, la sanidad, la educación o las pensiones. "Vamos a hacer la campaña que los ciudadanos merecen para, de una vez por todas, acabar con la legislatura insoportable de Mariano Rajoy y el PP", ha afirmado.

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez , ha afirmado que el próximo 26 de junio se celebran unas elecciones que son "el plebiscito del cambio", para el que "sólo hay un camino que lo garantiza", que es el PSOE. Así, ha manifestado que "el cambio no tiene intermediario".

En un mitin celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Sánchez ha vuelto a apelar para ese cambio a "los socialistas de corazón", afirmando que "necesitamos que salgan", porque "merece la pena ir a votar porque hay argumentos para votar sí al cambio". "Sabemos que el socialismo es lucha, no resignación, y España os necesita", ha afirmado Pedro Sánchez, que ha explicado a sus militantes que el próximo 26 de junio se va a decidir "si hay cambio o no, si va a haber políticas socialistas y demócratas y quién va a ser el presidente del gobierno".

El candidato socialista se ha mostrado "convencido" de que puede llegar a la Moncloa porque va a ser "la primera fuerza política si no se queda nadie --del PSOE-- en casa". Así, ha señalado que actualmente "hay muchas cosas que hacer por el país" y ha recordado los cambios que gobiernos socialistas han realizado en España a lo largo de la historia, como la sanidad y la educación pública y gratuita o el sistema de pensiones no contributivas. Así, ha apelado a que ahora, igualmente, hay "muchas cosas" que cambiar, como que la sanidad sea "universal y gratuita" o que "no haya aforados y Rita Barberá sea juzgada como todo hijo de vecino".

Pedro Sánchez, después de ser rechazado por dos veces en los debates de investidura, se ha mostrado convencido de que "a la tercera va la vencida". Asimismo, ha advertido de que el 26 de junio se celebran "nuevas elecciones, ni una repetición como dice Mariano Rajoy ni una segunda vuelta como dice Pablo Iglesias". Y a su juicio, son "nuevas elecciones, porque a ojos de los españoles, yo no somos iguales", porque "saben quien ha trabajado y saben quién es de izquierda".

El candidato socialista ha insistido en que el 26 de junio firmará un contrato por cuatro años con los españoles pero con revisión, ya que a los dos años se someterá a una moción de confianza. Asimismo, en cuanto a referencias a los demás partidos políticos, Pedro Sánchez no ha hecho ninguna referencia a Ciudadanos, se ha referido a Pablo Iglesias para recordarle a sus militantes que es el de "la izquierda que quiere vigilar" a los policías y las televisiones o el que "la misma noche de las elecciones dijo que quería repetirla, a los dos días que quería cuatro grupos parlamentarios y al día siguiente decía que sí pero con ministerios sociales como el CNI".