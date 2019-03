Rivera: "Los partidos constitucionales tenemos la obligación histórica para intentar sumar y ya veremos la fórmula"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que la "batalla" del 21-D está en "movilizar" al electorado para que esos "cuatro o cinco escaños" que dieron la mayoría absoluta a los independentistas cambie de manos y vayan a los partidos constitucionalistas para frenar así el procés.

Hay una posibilidad "real" de que los partidos no secesionistas, como sostienen las encuestas, ganen las elecciones porque la pelea es solo por 150.000 votos, ha dicho Rivera en una entrevista, confiando en que una parte del electorado que votó en su día a los independentistas se decante ahora por otras opciones después de ver las consecuencias del desafío secesionista.

Rivera ha dejado claro que no pretende configurar una candidatura de "Junts Pel Sí o Junts Pel No", pero sí ha insistido en que se puede poner en marcha un Gobierno transversal, que no es "el soñado" por las diferencias ideológicas de los que lo configurarían, ha puntualizado, pero sí es "el único posible".

Cuenta para ello también con Podemos porque si bien sus líderes quieren apoyar a Oriol Junqueras -ha asegurado- sus votantes no son independentistas. "El resto de partidos constitucionales tenemos la obligación histórica para intentar sumar y ya veremos la fórmula", ha dicho.

Espera así que Pablo Iglesias no se equivoque "si no quiere desaparecer", refiriéndose a la tendencia a la baja de Podemos que reflejó el último CIS en plena crisis catalana, y espera lo mismo del PSC, al que etiqueta como "una especie de marca nacionalista del PSOE". De este modo, ha recordado que cuando han tenido la oportunidad de gobernar, los socialistas catalanes han votado a ERC, señalando a su líder, Miquel Iceta como el artífice de los dos tripartitos y reprochándole ahora que haya incluido en sus listas a dirigentes de la antigua Uniò.

"Jugar a todo no es buena idea", ha recalcado Rivera al recordar que Ramón Espadaler, número tres de la lista del PSC por Barcelona, fue conseller de Interior con Artur Mas en la consulta soberanista del 9-N. Sobre la pretensión expresada por Iceta de sumar con quien le haga presidente de la Generalitat, aunque ha dejado claro que no respaldará ni a Junqueras ni a Carles Puigdemont, Rivera ha subrayado que hay que hacer presidente a la lista más votada, como sucedió en Andalucía o Madrid.