Rajoy ofrece "toda su colaboración y su mejor voluntad de diálogo siempre dentro de la ley al Gobierno que se constituya en Cataluña"

"El Gobierno de España quiere ofrecer toda su colaboración y toda su mejor voluntad de diálogo siempre dentro de la ley al Gobierno que se constituya en Cataluña para resolver los problemas de los catalanes y generar un marco de certidumbre y seguridad imprescindible para seguir creciendo y creando empleo", es el compromiso que ha expresado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera valoración de los resultados del 21-D. Un día después de los comicios autonómicos en Cataluña, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que "unas elecciones siempre suponen un nuevo comienzo en Democracia" y ha expresado su confianza "en que en Cataluña se abra a partir de ahora una etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad".

Sin embargo, Rajoy ha rechazado la propuesta hecha por Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, de mantener una reunión en un país que no sea España. "Yo en todo caso con quien tendría que reunirme es con la señora Arrimadas, que es quien ha ganado las elecciones", ha remarcado. Además, ha advertido de que la situación procesal de Puigdemont y de todos los imputados del 'procés' no depende "en absoluto" de los resultados del 21-D sino de las decisiones que tomen los jueces. "Somos los políticos los que debemos someternos a la justicia como cualquier otro ciudadano, y no la justicia la que debe someterse a ninguna estrategia política", ha dicho Rajoy, que ha insistido en que el Ejecutivo estará "como siempre" a lo que digan los tribunales.

Rajoy, que ha asegurado que "la alta participación es reflejo de la respuesta cívica de los ciudadanos ante la situación política existente y los retos de futuro que Cataluña tiene planteados", ha destacado que "estas elecciones se han celebrado, como debe de ser, dentro de la ley y con todas las garantías electorales precisas". Además, ha felicitado a Inés Arrimadas y a su partido, Ciudadanos, "como ganadores" de este 21-D y ha subrayado que "los independentistas siguen perdiendo apoyos". "Lo negativo es que los que queríamos el cambio no hemos logrado los escaños suficientes para llevarlo a buen término", ha apostillado ante los periodistas tras las reuniones del Consejo de Ministros y del comité ejecutivo nacional del PP.

La otra lectura que ha extraído el jefe del Ejecutivo es que el 21-D "deja claro que nadie puede hablar en nombre de Cataluña" si no contempla "la pluralidad" que reflejan los resultados. "La fractura que la radicalidad ha generado en la sociedad catalana es muy grande y llevará tiempo recomponerla, y eso debería ser la primera obligación de todos los actores políticos. La reconciliación debe venir de la mano de la ley y del respeto de los derechos de todos, las mayorías y las minorías", ha afirmado Rajoy, que ha insistido: "El Gobierno resultante estará sometido al imperio de la ley".

Rajoy apuesta por agotar la legislatura pese a la debacle del PP catalán

Antes de esta rueda de prensa, según fuentes de Génova, el presidente del Gobierno ha asegurado en la reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional del PP que los resultados de las elecciones catalanas no son extrapolables a nivel nacional y ha apostado por agotar la legislatura, aunque ha reconocido que a partir de ahora se van a escuchar voces apuntando a un adelanto de las elecciones generales. Estas especulaciones surgían después de que del PP en Cataluña haya pasado de 11 a 3 escaños y se haya dejado por el camino más de 160.000 votos.

Además, durante la reunión, el jefe del Ejecutivo ha solicitado a Albiol que no se precipite sobre su futuro en el partido, ya que, a su entender, hay que valorar y tomar las decisiones con calma. El propio presidente del PP catalán ha admitido que ahora es momento de "reflexionar" pero ha rechazado dejar las riendas del partido en este momento porque "lo que toca es seguir dando la cara". "Para mí lo más fácil o lo más cómodo sería dimitir. Me parece que en estos momentos si yo dimito, me estaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido en un situación muy delicada, porque en estos momentos con tres diputados lo que corresponde es que todos los que estamos, todos sin exclusión, intentemos aportar la solución y veamos cuál es la solución", ha declarado Albiol.