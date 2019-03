ERC plantea seguir con la vía unilateral si el Gobierno rechaza el diálogo

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha avalado las palabras que horas antes ha pronunciado Antoni Castellà, sobre un regreso a la vía "unilateral" a la independencia, y ha dicho que, si el Estado "rechaza" dialogar tras el 21D, Esquerra "no pedirá permiso" para construir la "república".

En el mitin de este mediodía de ERC en Badalona (Barcelona), el portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, número 15 de la lista de ERC en las elecciones del 21D, ha afirmado que si el independentismo vuelve a ganar y fracasa la "negociación bilateral" con el Estado "entonces recuperaremos la vía unilateral" a la independencia.

Marta Rovira se ha referido a esta cuestión minutos antes de entrar en el Teatro La Villarroel de Barcelona para presenciar la obra "Mossbank Road", protagonizada por diversas actrices catalanas.

"Hay muchas formas de decir lo que siempre hemos dicho", ha afirmado la número dos de la lista de ERC y probable candidata a la presidencia de la Generalitat si el presidente del partido, Oriol Junqueras, permanece en prisión tras el 21D.

Rovira ha confirmado que la apuesta por la "negociación bilateral" que hay en el programa electoral no implica la renuncia a la vía unilateral si no es posible un diálogo con el Estado. "Nosotros somos los que nunca nos hemos movido del diálogo y de la negociación, y no nos moveremos -ha dicho-, con lo cual será el Estado quien tendrá que decidir si quiere dialogar con el nuevo Govern o, por el contrario, rechaza asumir el nuevo mandato salido de las urnas, pese a que son unas elecciones impuestas por él mismo".

Según Rovira, después del 21D al Gobierno español no le quedará otra opción que aceptar que se abra un vía de diálogo, "pero si el Estado la rechaza entonces tendrá que asumir la responsabilidad de que nosotros hagamos avanzar el país sin pedir permiso".