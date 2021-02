Elecciones catalanas 2021: Última hora de encuestas, sondeos, mesas electorales y candidatos al 14-F

El temor al coronavirus ha llevado a que muchos no quieran estar en una mesa electoral el día de las elecciones catalanas. Hay determinadas alegaciones que se pueden presentar para poder ausentarte, pero estas no se aplican a la mayoría de la población. Lo que sí debes tener en cuenta es a la multa a la que te puedes enfrentar por no ir a la mesa electoral el día de las elecciones en Cataluña.