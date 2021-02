¿Me puedo ausentar de la mesa electoral? Multas y consecuencias por miedo al Covid

Estamos a unos días de las elecciones al Parlamento de Cataluña y cada vez son más las voces que se muestran contrarias a estar en una mesa electoral el día de los comicios. Sin embargo, desde la Junta Electoral de Barcelona creen que es improbable que haya problemas generalizados y confían en que los ciudadanos se presenten en las mesas electorales.

La duda que a muchos se surge es ¿puedo no ir a una mesa electoral el día de las elecciones catalanas? Hay numerosas alegaciones que se pueden presentar para no estar en una mesa electoral, como ser mayor de 65 años, tener una discapacidad, estar de baja laboral, embarazada de más de 6 meses, estar en prisión... Sin embargo, el miedo al coronavirus no es una de ellas. Así lo indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que decidió mantener para el próximo día 14 de febrero las elecciones catalanas, en lugar de celebrarlas en mayo.

El total hay 82.000 personas designadas para ocupar las mesas electorales, y su obligación es acudir al colegio electoral y permanecer ahí toda la jornada electoral, es decir, 12 horas. La pandemia del coronavirus ha llevado a que sean muchos los que no quieren estar tanto tiempo en una sala, y rodeados de tanta gente. La Generalitat, para disminuir un poco ese temor en las elecciones al Parlamento de Cataluña, ha anunciado que hará test de antígenos a los miembros de la mesa y se les dará EPIs. De este modo pretenden que, no solo los miembros de la mesa, sino también los votantes, podrán acudir a votar en las elecciones autonómicas de Cataluña con todas las garantías.

No presentarse en una mesa electoral puede acarrear, según la ley orgánica del Régimen Electoral General, una pena de prisión de 3 meses a 1 año o una multa de 6 a 24 meses, dependiendo de la capacidad económica del condenado.

Asimismo, se te puede prohibir no volver a votar durante 20 años.

¿Qué es la Autofirma?

La AutoFirma es una aplicación del Ministerio de Hacienda pensada para presentar telemáticamente documentos firmados de forma electrónica con algún certificado digital que esté instalado en el ordenador desde el que se haga el proceso.

¿Cómo instalar certificado digital en AutoFirma?

Para obtener un certificado digital podemos descargarlo en: www.cert.fnmt.es

Ahí debemos pulsar en 'Certificados' y luego en la pestaña 'Obtener certificados'.

A continuación, pinchamos en 'Solicitar el certificado a través de internet' y hay que rellenar el cuestionario.

A continuación nos enviarán un mail con un código de solicitud y con dicho código y la documentación identificativa necesaria hay que personarse, con cita previa, en una oficina de registro autorizada por la FNMT-RCM para acreditar la identidad.

Después ya se puede descargar el certificado digital a través de la misma web de CERES (www.cert.fnmt.es).

Cómo firmar un documento con Autofirma

Lo primero que debes hacer para firmar un documento con Autofirma es descargarte la aplicación en tu ordenador. Ésta se descargará en un archivo .zip que hay que descomprimirlo e instalar el archivo ejecutable que nos aparecerá en pantalla.

Asimismo, hay que 'Aceptar los términos y condiciones de uso', tras lo cual guardaremos la AutoFirma.

Una vez dentro de la aplicación, seleccionaremos aquellos ficheros que queramos firmar y pulsaremos el botón 'Firmar'.

Se puede hacer una firma visible y se puede escoger la parte del documento en la que se quiere firmar. Para ello, seleccionas el certificado digital con el que vas a proceder a la firma y pulsas 'Ok', luego haces clic en 'Firmar' y el certificado se insertará en el documento.