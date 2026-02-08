Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elecciones Aragón 2026: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

Más de 1,3 millones de aragoneses están llamados a las urnas para elegir a sus representantes autonómicos en una cita clave para el futuro político de la comunidad.

Un votante depositando su voto en la urna

Marta Alarcón
Publicado:

Las elecciones a las Cortes de Aragón se celebran este domingo 8 de febrero de 2026, tras el adelanto anunciado por las autoridades regionales al no poder aprobar los presupuestos en la legislatura actual. Más de 1,3 millones de aragoneses están llamados a las urnas para elegir a sus representantes autonómicos en una cita clave para el futuro político de la comunidad.

¿Cuándo abren los colegios electorales?

Los colegios electorales en toda la comunidad abrirán sus puertas a las 09:00 horas y permanecerán operativos hasta las 20:00 horas. Aunque los responsables de las mesas llegarán antes para preparar el material, los votantes podrán ejercer su derecho en ese horario. Si al cierre aún hay personas dentro del colegio electoral esperando votar, se les permitirá hacerlo antes de cerrar definitivamente.

¿Qué hay que llevar para votar?

Para poder votar en las elecciones de Aragón, es obligatorio identificarse con un documento oficial válido. Los documentos aceptados incluyen:

  • DNI (Documento Nacional de Identidad), preferentemente actualizado.
  • Pasaporte con fotografía.
  • Permiso de conducir con fotografía.
Los documentos pueden estar caducados siempre que lleven fotografía y sean originales (no se aceptan fotocopias). Además, todos los electores recibirán en su domicilio la tarjeta censal, donde se indica el colegio electoral, sección y mesa que les corresponde, aunque esta tarjeta no es estrictamente necesaria para votar si presentan un documento oficial válido en su mesa asignada.

Otras formas de votar

Si un aragonés no puede acudir el 8 de febrero porque se encuentre fuera, también existe la posibilidad de voto por correo. El plazo para solicitarlo finalizó el 29 de enero de 2026, y dicho voto debió enviarse por correo certificado antes del 4 de febrero para que fuese válido.

La participación en las elecciones es un derecho fundamental y una oportunidad para influir en las decisiones que afectan a Aragón. Quien haya sido designado para formar parte de una mesa electoral, deberá acudir, salvo causa justificada, bajo pena de posibles sanciones administrativas, como recoge la normativa electoral.

