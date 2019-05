Juzgan al youtuber que dio galletas con pasta de dientes a un mendigo

Ha comenzado el juicio al youtuber Kanghua Ren, alias 'ReSet' en Barcelona acusado de humillar y de mofarse de un mendigo dándole galletas rellenas de pasta de dientes y publicándolo en su canal.

'ReSet' acusa al fiscal de no tener sentido del humor y se enfrenta a dos años de cárcel por un delito contra la integridad moral y una indemnización de 30.000 euros a su víctima. El acusado con actitud infantil y casi desafiante acusa al juez de tomarse la ley muy en serio y se defiende alegando que todo fue una broma. "Mi canal es de humor, de juegos, de todo un poco... si lo habéis visto, lo sabéis. Nunca he intentado envenenar a un vagabundo ni humillarle y vosotros me acusáis", ha señalado.

"En la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me he pasado un poco. Pero mira el lado positivo, le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre ¿no? Así que yo le ayudo con la pasta dental".

El youtuber asegura que su canal ha caído en picado y que la culpa de esto, a su juicio, la tienen los medios de comunicación. "Dejé el instituto para dedicarme a este trabajo. Lo estaba haciendo bien. Y luego pasó esto. La prensa me ha jodido", ha explicado.

Finalmente Ren ha reconocido que borró los videos por la repercusión que tuvo, no por arrepentimiento.

