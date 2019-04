El PSOE trata de ponerse de acuerdo sobre qué es el concepto de plurinacionalidad

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado una España "nación de naciones" que reconozca su plurinacionalidad en una reforma federal de la Constitución y que "quiere a Cataluña", ya que él mismo se ha definido como "a favor de España y del catalanismo".

"España no es inmovilista, no es ni Mariano Rajoy ni el PP. España no es insolidaria, no es anticatalana. España es plural y diversa, España es progresista, España es solidaria. España quiere a Cataluña, ¡digámoslo alto y claro!", afirmaba en su discurso en el acto de cierre del 39 Congreso Federal del PSOE.

Esta ha sido una de las propuestas más controvertidas del nuevo secretario general del PSOE, incluso dentro de sus propias filas.

El PSOE andaluz quiere saber si el concepto de estado plurinacional que se ha aprobado este fin de semana en el Congreso nacional del PSOE puede suponer que haya "españoles de primera y de segunda" o si todos los españoles serán iguales "vivan donde vivan". "Es que no lo sé", ha afirmado el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.

En rueda de prensa, Cornejo ha dicho que el problema no son los calificativos o los nombres "sino lo que significa y cómo se desarrolla". "Queremos saber si se nos está hablando de que pueda haber un tratamiento fiscal, económico, jurídico o de relación; o si se está hablando de que reconocemos las singularidades, la cultura o el idioma", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que el concepto de la plurinacionalidad que ha asumido el 39 Congreso de su partido no supone ningún cambio respecto al referéndum independentista catalán. En una rueda de prensa, ha indicado que se trata de una propuesta para discutir ante una eventual reforma de la Constitución Española. "Sin que eso signifique un cambio de posición respeto a la soberanía -nacional-, ni un cambio de posición respecto a la unidad de España, ni un cambio de posición respecto al referéndum -catalán-, ni un cambio de posición respecto a autodeterminación alguna", ha precisado.

A su juicio, es una "interpretación" de lo que dice la Carta Magna, y ha recordado que algunos estatutos de autonomía ya lo recogían. Fernández Vara ha anunciado que esta semana se reunirá con su antecesor Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuya posición sobre la pluranacionalidad la tiene "muy fijada y argumentada", pero, a su juicio, hay otras y hay que buscar "puntos equidistantes".