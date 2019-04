El presidente de la gestora socialista cree que le entienden mejor fuera que dentro del partido

Los primeros saludos han sido antes del desfile militar. Todas las miradas pendientes de Rajoy y de Javier Fernández, presidente de Asturias, pero encargado esta vez de representar al PSOE. También de la andaluza Susana Díaz. Los portavoces del Congreso, Rafael Hernando –PP- y Antonio Hernando –PSOE- comparten paraguas. Los dos pensando en dos fechas posibles: día 23 para el comité federal del PSOE que puede dar paso a la abstención que desbloquee la elección de Rajoy y día 29 para esa posible elección.

Ya en el Palacio Real, antes de los saludos a los reyes de todos los invitados, reunión informal con el gobierno en funciones y los presidentes de comunidad que han acudido a la recepción de la fiesta nacional. Al salir, todos muy reservados. Rajoy, más de lo habitual: “Lo mejor que puedo hacer es estar callado”. Pero pone el énfasis en lo necesario para que llegue el debate de investidura en el que ya está pensando: “La fecha importante es el 23”, la que se baraja para el comité federal socialista que puede cambiar el conocido no a Rajoy. Javier Fernández, desbordado por las preguntas, y después de una conversación llena de gestos con la balear Francina Armengol –del sector pedrista- confiesa: “Tengo la sensación de que me entienden más fuera que dentro”. El portavoz socialista, Antonio Hernando, pensando que probablemente tendrá que defender lo contrario que hasta ahora dice: “Es muy complicado, pero lo explicaré bien”. El presidente castellano-manchego, García-Page, prefiere la metáfora médica: “Hemos realizado una operación de trasplante y el enfermo sigue grave. Aún hay riesgo de hemorragia". Y Susana Díaz trata de relajar la situación: “Tranquilos que llegaremos a un acuerdo. Ya no estamos en un clima bélico”.

Todo escuchado en los salones del Palacio Real, abarrotados, con todo el mundo -empresarios, embajadores, periodistas- hablando de este 12-O que por primera vez se celebra después de dos elecciones seguidas y con un gobierno en funciones.