El pequeño Nicolás: "El poder es una droga y es muy difícil salir de ella"

'El pequeño Nicolás' ha sido absuelto de la causa por injurias y calumnias contra el CNI. Esta sentencia es para él una segunda oportunidad, lleva años apartado de los medios de comunicación y ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido.

Fran, como a él le gusta que le llamen, reconoce que cuando una persona "es muy joven y de repente vives cosas que no son normales a tú edad, lo que hace es que tengas distorsionada un poco la realidad". Además asegura que "muchas cosas que decía en ese momento era porque me las creía en ese momento".

Prudente y maduro este joven de 24 años se ha mostrado en Espejo Público "muy contento y muy agradecido" al trabajo de su abogada a quien ha llegado a considerar "su ángel de la guarda".

La sentencia no entra a valorar el informe psiquiátrico. "Lo que vienen a decir los peritos no es que esté loco de remate es que por la edad que tenía, en la situación en la que me encontraba, y con la gente que me rodeadaba, había minimizado de una forma totalmente inmadura la implicación en mis hechos", asegura Francisco Nicolás.

El madrileño insiste en que "cuando vives una realidad que no te corresponde, te sientas detrás de Florentino Pérez en una semifinal de la Champions en el Bernabéu, mi primera conferencia con José María Aznar y yo de ponente tenía 15 años, cuando viajas en coches oficiales, cuando te relaciones con gente que por tu edad no te corresponde... pues vives una realidad paralela y esa realidad paralela fue la que hizo distorsionar la realidad."

El nuevo Nicolás desea "retomar una vida nueva y estudiar y trabajar como hace todo el mundo". Preguntado qué quiere ser de mayor no sabe decidirse por una sola profesión aunque asegura que "nunca" se dedicará a la política y añade: "El poder es una droga y es muy difícil salir de ella".

Aunque no lo hace con una rotundidad inquebrantable, Francisco dice que no va a revelar muchas de las cosas que vivió en aquella época en la que se rodeó de los grandes nombres de este país. "Nunca digas nunca, pero mi objetivo es no volver al pasado".