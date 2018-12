El fundador de Terra Lliure llama a ocupar el Parlament el día 21 y proclamar la república

Los llamados Comités de Defensa de la República, CDR, siguen llamando a movilizarse en las calles tras la ocupación de las carreteras durante el fin de semana. Ahora quieren volver a las calles el 21 de diciembre. Ese día Pedro Sánchez reunirá al gobierno en Barcelona, para celebrar allí el Consejo de Ministro. Uno de los fundadores del grupo terrorista Terra Lliure, y miembro de los CDR, ha animado a ocupar el parlamento catalán para volver a proclamar la república el día 21.

Bentanachs se ha grabado en vídeo para advertir que si se ha de entrar en el Parlament, se entra, y si se ha de ocupar, se ocupa, "pero no se entra y se rompe una cristalera para salir corriendo, porque es una banalización total del movimiento". Y recuerda, "no he renunciado nunca a nada en la lucha".