El 56,1% de los encuestados prefiere una nueva repetición electoral antes que depender de Esquerra Republicana para una futura investidura de Pedro Sánchez, según publica hoy el diario ABC en una encuesta realizada por el barómetro de GAD3. Además, el sondeo refleja que el 41% de los votantes del PSOE estaría de acuerdo con unas terceras elecciones para no tener que depender de los independentistas.

El exministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que "hay cosas que no le gustan", en referencia al posible apoyo de ERC a Pedro Sánchez para que este sea investido como Presidente del Gobierno, pero que "hay cosas que le gustan menos", en alusión a una repetición electoral: "O buscamos que alguien se abstenga, aunque no nos guste quien sea el que lo haga, o nos vamos a terceras elecciones, es así de claro".

Además, el exministro de Asuntos Exteriores ha criticado que el PP no facilite la formación de gobierno con una posible abstención: "Depender de ERC para la formación de gobierno es una situación peculiar pero es lo que es, eso se podría resolver perfectamente si el PP dijera que deja que el PSOE gobierne, mientras no lo diga, mientras no queramos tener nuevas elecciones, debemos buscar soluciones como esta. Desde el principio dijeron que con ellos no se contara para nada".

Borrell ha apuntado que Pedro Sánchez es el único candidato capacitado para obtener una mayoría en una investidura "porque nadie mas de ningún otro partido es capaz de reunir, ni de lejos, los votos necesarios para ello".