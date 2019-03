Duran i Lleida: "Hemos dejado huérfanos a muchos catalanistas no independentistas"

Duran i Lleida ha analizado en Espejo Público la situación previa y posterior al adelanto electoral que le ha supuesto a CiU la pérdida de 12 diputados. El socio de Mas ha sido duramente criticado por una supuesta "falta de claridad". Sin embargo, con la cita electoral ya digerida, Duran asegura que "la culpa no es toda mía", además añade "me duele que no haya la más mínima autocrítica".

"Nos equivocamos al pensar que los 62 diputados que tenía CiU era el techo de salida"

Duran i Lleida ha desvelado que el 24 de septiembre pasado, el Día de la Mercé de Cataluña, él y Artur Mas estuvieron reunidos "hasta altas horas y allí se decidió adelantar las elecciones". Ante este hecho, Duran no ha esquivado responsabilidades "yo me autocritico también de esos resultados" y ha indicado que cree que en su discurso para las pasadas elecciones "hemos dejado huerfanos a muchos catalanistas que no son independentistas". Además ha afirmado que no es "ningún estorbo para el pacto con ERC".

Sobre esta cuestión precisamente, Duran ha indicado que ERC "tiene que apoyar la estabilidad". El Portavoz del Grupo Catalán asegura que le "duele el momento político que vivimos" y aclara que "es el problema del blanco o el negro, yo creo que hay muchos matices, por lo tanto, estoy en esos matices", además apostilla "no soy independentista, ni españolista".

Preguntado por la actitud que mantiene el ministro Wert sobre el nuevo modelo educativo, Duran lo explica diciendo que "no es algo improvisado, no es algo escogido en función del resultado de CiU". El portavoz catalán señala que en esta actitud no sólo ve la "ideología marcada por Rajoy, sino también por FAES".

Duran i Lleida evitó pronunciarse sobre las tramas de corrupción que suenan en Cataluña, alegando la presunción de inocencia, y finalizó su intervención aclarando que el apoyo de ERC "no lo queremos simplemente para la consulta, lo queremos para el día a día". Además, añadió que "nada que sea delirante será aceptado por CiU".