Duran i Lleida: En España "hay un antes y un después de esta semana"

El portavoz de CiU en el Congreso ha considerado, sin embargo, que ellíder de la oposición, Mariano Rajoy, perdería una moción de censurasi la planteara, porque los grupos de izquierdas y otras formacionesapoyarían al Gobierno, y ha explicado que su grupo tampoco tieneconfianza en la alternativa económica que presenta el PP.

Ha afirmado que políticamente hablando hay un antes y un despuésde esta semana, de la que el Ejecutivo ha salido "tremendamentedebilitado" no sólo por haber sido protagonista de una reformahistórica de derechos sociales, sino también porque se ha vistoobligado a hacerla porque se lo imponen desde Bruselas.

Esa debilidad del Ejecutivo y de su presidente, ha proseguido,afecta la credibilidad de los mercados y también de la economía. Para Duran, las medidas anunciadas el pasado miércoles por elpresidente del Gobierno en el Congreso son necesarias porque esnecesario reducir el déficit, pero son también insuficientes porquehay que incrementar los ingresos fomentando la ocupación.

Ha indicado que su grupo aún no ha decidido si apoyará dichasmedidas cuando lleguen al Congreso y no lo hará hasta que conozca"la letra pequeña" y ha insistido en que a CiU hay cosas que no legustan y que hacen difícil su voto favorable como la congelación delas pensiones o la rebaja del precio de los medicamentos, queafectará negativamente a la industria farmacéutica catalana.