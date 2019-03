Duran i Lleida cree que "rompe el proceso constituyente" y agrede a CiU

El líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha asegurado que el acuerdo entre el PP y el PSOE para reformar la Constitución con el fin de incluir una alusión al techo de déficit "rompe el proceso constituyente", y lo ha entendido como una agresión especial a la federación, que votó a favor de la Carta Magna, al excluirla de la misma.

Duran ha cargado contra el pacto de socialistas y populares por fijar el déficit estructural a través de una ley orgánica, en lugar de que se haga a través del Parlamento de Cataluña y del resto de comunidades, lo que, a su juicio, invade sus competencias.

El democristiano no ha avanzado el sentido de su voto en el Congreso, que, según ha explicado, dependerá de la aceptación de las enmiendas que presentarán; entre ellas, fijar un límite del déficit estructural territorial entre el Estado y las comunidades, y otras para corregir aquello que entiende que "vulnera la Constitución y la autonomía financiera de Cataluña".

"Si no fuera por el sentido institucional, no habría ningún motivo para no votar en contra de esta reforma. Sería un 'no' rotundo", ha recalcado Duran, pero ha explicado que el voto de la federación tendrá un complemento que se basa en que comparten la necesidad de establecer el principio de estabilidad presupuestaria.

Ha criticado que el PP y PSOE hayan llegado al acuerdo "con nocturnidad" sin invitar a CiU a participar en la modificación, y ha sido especialmente duro con estos últimos: a su juicio, el pacto contradice la postura que hasta ahora habían mantenido el candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra de Economía, Elena Salgado, de que los topes los establezcan las autonomías.

Se ha mostrado en desacuerdo con el reparto del déficit que recoge el pacto político PSOE-PP de un techo de 0,26% del PIB para el Estado y de 0,14% para las comunidades autónomas, y también porque, a su juicio, no deja margen de maniobra a los ayuntamientos.

La propuesta de Duran i Lleida

Duran ha propuesto unos porcentajes muy diferentes, 1,8% para el Estado, 1,8% para las autonomías y 0,4% para los ayuntamientos, al considerar que el pacto están basado en los números de 2009 y 2010, porque cree que en el futuro no será necesario pagar tantas subvenciones por desempleo ni por intereses de la deuda.

También ha instado a los diputados del PSC en el Congreso y en el Senado a desmarcarse del PSOE para votar a favor de un referéndum que lo avale, ya que "el contenido de la reforma de la Constitución no se puede despachar en tres días, y menos cuando se altera el esquema constitucional".

El PSC ha decidido este mismo lunes que apoyará la reforma y que rechaza que deba aprobarse esta modificación mediante un referéndum, como exigen otras formaciones de izquierda.