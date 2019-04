Domènech: "El intento de volver a aplicar la DUI es una comedia y no tiene recorrido"

Antes de comenzar el primer pleno de la legislatura catalana, Xavier Domènech, coordinador General de Cataluña de En Comú-Podem ha analizado en Espejo Público las propuestas que se votarán hoy en el Parlament.

Una de las iniciativas que se votará y que ha presentado JxCat es la de legitimar a Carles Puigdemont como president. Para Domènech se trata de "un acto puramente simbólico" y añade que "ese simbolismo no nos ayuda a desbloquear la situación".

El político catalán ha querido posicionarse en contra de "todo lo que haga referencia a cualquier tipo de idea legitimista de restitución, porque entendemos que además es un debate de pasado".

"La mera idea de que aquello que representa el Parlamento de Cataluña, que es la voluntad de la ciudadanía de Cataluña en toda su pluralidad, pueda ser troceada y que una parte de eso se pueda convertir en una asamblea de cargos electos en Bruselas que son los que decidirían las cosas y después el Parlamneto de Cataluña solo les quedaría ratificarlas, eso me parece que expresa claramente cuando un espacio político, en este caso el bloque independentista, renunciando al Parlament de Cataluña y sustrayendo parte de su sobernía están renunciando a gobernar para todo el país, están renunciando a la misma Cataluña".

Tras el intento de este miércoles de la CUP de que hoy se ratificase la declaración unilateral de independencia, Domènech asegura que "lo que vivimos ayer con el intento de volver a aplicar la DUI es una comedia y no tiene recorrido" y explica que "la CUP no presentó una resolución, presentó una enmienda en la medida en que JxCat la ha rechazado no hay recorrido."

Preguntado por la posibilidad de que Jordi Sánchez sea el candidato a presidir la Generalitat, Domènech ha afirmado que cree que "tiene el derecho de poder ser candidato", aunque aclara: "Nosotros votaríamos en contra, pero más allá de esto creo que esa propuesta lo que hace es alargar el debate de investidura y necesitamos recuperar el autogobierno de Cataluña ahora mismo".