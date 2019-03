División en el PSOE por el libro de Sánchez: Algunos barones se quejan de que no se ajusta a la realidad

La división en el PSOE llega también tras la publicación de 'Manual de Resistencia', el libro de Pedro Sánchez. Algunos barones se han quejado de que no se ajusta a la realidad y consideran que ha sido un error haberlo publicado a las puertas de unas elecciones generales.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, dice tener otra versión distinta de lo que Sánchez cuenta de las primarias del PSOE. "Se hace referencia de una etapa determinada del PSOE de la que yo también tengo escrita mi propia versión", ha asegurado.

En el libro también se afirma que fue Susana Díaz la que forzó la dimisión de Rubalcaba como secretario general del PSOE, y que Sánchez se presentó porque no había un liderazgo alternativo, aunque se barajaban nombres como Eduardo Madina, Chacón, y la propia Susana Díaz.

Díaz prefirió no comentar nada sobre el tema. "No me gusta valorar aquello que no he leído", apostilló en declaraciones a los periodistas en Sevilla que preguntaron si lo había leído.