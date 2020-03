Dimite el consejero de la Generalitat Alfred Bosch por ocultar los casos de acoso en su departamento

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha dimitido tras los casos de presunto acoso sexual protagonizados por el que fue su jefe de gabinete, Carles Garcias, que fue cesado en enero por este asunto. Lo ha anunciado en rueda de prensa después de una reunión de la Ejecutiva Nacional de ERC junto a la secretaria general adjunta y portavoz del partido, Marta Vilalta: "La situación creada en las últimas horas se ha hecho insostenible y tengo muy claro que hago más servicio marchándome que quedándome".

Se ocultó la razón del cesa

Un caso de acoso sexual protagonizado por un estrecho colaborador del, de, ha derivado en una tormenta política entre los socios del Govern y una investigación impulsada por el presidente catalán,. Carles Garcias Hernández fue cesado el 24 de enero como jefe de gabinete de Bosch, que es una de las voces de ERC representadas en la mesa de diálogo entre gobiernos, aunque el relevo en ese momento pasó desapercibido porque se desconocían sus causas. Poco después de que el diario "Ara" revelase que Garcias fue cesado por un caso decontinuado a diversas trabajadoras del departamento de Acción Exterior, ERC emitía un comunicado para explicar que se decretó la suspensión cautelar de militancia y de todos sus cargos internos.

Discusión interna en ERC

El episodio derivó en un tira y afloja entre Bosch, que estudió incluso recolocar a Garcias en otro cargo, y la dirección de ERC, que acabó exigiendo al conseller que lo destituyera, tras aflorar el testimonio de al menos ocho víctimas. La mano derecha de Bosch hacía presuntamente un marcaje constante a las trabajadoras de su equipo, ya fuese en la sede de la conselleria, en actos o en viajes, con comentarios, mensajes e insinuaciones, en los que insistía en verse a solas con ellas, y a las que se dirigía a menudo con un lenguaje sexista. En un comunicado, la conselleria de Acción Exterior ha explicado que "tras recibir informaciones sobre actitudes machistas y sexistas de un trabajador eventual del departamento, se impulsó de oficio una investigación interna para aclarar los hechos". Con la información recabada de forma "coordinada" con ERC, señala el comunicado, Bosch destituyó a Garcias al considerar que sus comportamientos eran "contrarios a los valores republicanos". Las explicaciones, sin embargo, no han convencido a Torra, que ha convocado esta mañana a Bosch para exigirle explicaciones por la "no activación del protocolo para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual". Torra ha anunciado a Bosch la apertura de una actuación desde la inspección de servicios de personal de Función Pública para aclarar los motivos por los que no se activó el "protocolo obligatorio" en la Generalitat y le ha instado a colaborar en la investigación.

Más tensión entre ERC y JxCat

En un comunicado, la Oficina del President ha destacado que la conselleria de Bosch no comunicó el caso a la dirección general de Función Pública, bajo el paraguas del departamento que encabeza el conseller Jordi Puigneró, de JxCat. Los reproches públicos a Bosch no solo han partido del Palau de la Generalitat, sino que también Puigneró ha arremetido contra su colega en el Ejecutivo catalán, por haber adoptado decisiones "unilaterales", pese a tratarse de un caso que afecta a "derechos laborales y personales" de trabajadoras públicas. En plenas tensiones entre ambos socios del Govern, a la espera de que Torra anuncie, una vez aprobados los presupuestos, la fecha de las próximas elecciones catalanas, las críticas a Bosch se han multiplicado desde las filas de JxCat.