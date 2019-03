El PP dice que si Bárcenas le demanda "se verán en los tribunales"

El Partido Popular asegura que si el extesorero Luis Bárcenas ha demandado a la formación política por despido improcedente se verán en los tribunales. Además, insiste en que éste no tenía actividad en el partido desde abril de 2010.

Bárcenas ha demandado al PP por despido improcedente, según informa el diario El País. El extesorero alega que desde marzo de 2010 hasta el 31 de enero de 2013 fue asesor del partido, que le pagaba 21.300 euros brutos mensuales y que fue dado de baja en la Seguridad Social sin su consentimiento.

Sin embargo, fuentes oficiales del PP han asegurado que Luis Bárcenas "no asesoraba al PP" y no tenía ninguna actividad en el partido desde abril de 2010. "No hacía nada para el partido", insisten y recalcan que, si ha presentado una demanda por despido improcedente, "se verán en los tribunales".

La veracidad de la información sobre la demanda no la ha confirmado ni desmentido el propio Bárcenas cuando ha acudido por la tarde a la Audiencia Nacional para entregar su pasaporte. Con este trámite, cumple una de las medidas cautelares que este lunes le fijó el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz.

El extesorero ha entrado en las dependencias de la Audiencia Nacional minutos antes de las cinco y media de la tarde, una hora antes de que se cumpliera el plazo de veinticuatro horas para entregar el documento. El juez Ruz le impuso la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia los días 1 y 15 de cada mes en la Audiencia, tras tomarle declaración durante unas tres horas para que explicara la fortuna millonaria que acumuló en bancos de Suiza.

Así, Bárcenas tendrá que volver a la Audiencia Nacional el próximo viernes día 1 para hacer su presentación quincenal en el juzgado. Durante su declaración, Luis Bárcenas aseguró que llegó a tener hasta 38 millones de euros en Suiza y entregó una relación con las donaciones del PP de 1999 a 2007 por 33 millones (23,7 de ellos de procedencia anónima).

En su comparecencia judicial, la quinta que realiza por la trama Gürtel, Bárcenas desvinculó al PP de ese dinero, cuyo origen dijo que se debe sobre todo a su "acierto" en bolsa, negocios como obras de arte y operaciones inmobiliarias, algo que ha puesto en duda la Policía en un reciente informe.