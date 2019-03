Desalojan a un grupo de afectados por las preferentes del Congreso

El Congreso ha rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del BNG que pedía una reforma de la legislación que permitiera garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera.



A falta de la votación final, el PP, mayoritario en la Cámara, ha sido el único grupo que ha anunciado que no apoyará la iniciativa para "no entorpecer ni retrasar el proceso de arbitraje ya en marcha", según ha explicado la diputada popular Matilde Asian.



El diputado del PSOE Antonio Hurtado ha respaldado la toma en consideración en línea con la unanimidad conseguida este martes en el Parlamento gallego y ha acusado al PP de ser los "artífices" del "corralito español".



Hurtado ha escenificado su intervención exhibiendo dos carteles uno con el letrero "corralito español" y otro con "rescate chipriota", y ha querido hacer la equivalencia por que en España "ustedes -en referencia a los populares- han metido la mano en el bolsillo a los ahorradores. En Chipre, fueron los depositantes quienes pagaron los rescates. Aquí, los ahorradores".



Al término del debate, un grupo de preferentistas gallegos, presentes en la tribuna, a invitación del BNG, autor de la proposición, ha expresado su rechazo profiriendo gritos como "Manos arriba" y "Esto es un atraco" por lo que fueron desalojados mientras una treintena de personas se ha manifestado a las puertas de las Cortes exigiendo soluciones a los poderes públicos y a la justicia.



También al final del debate el diputado del PSOE Antonio Hurtado y la diputada del PP Matilde Asian mantuvieron un rifirrafe sobre en qué momento se están llevando a cabo las quitas, si bajo este Gobierno o en el momento de su emisión. La discusión fue zanjada por el presidente del Congreso, Jesús Posada, que quitó la palabra a ambos y siguió con la sesión.



Durante el debate, la diputada del BNG Olaya Fernández Davila, vestida con la camiseta naranja de los preferentistas, ha pedido el reintegro íntegro de los ahorros "sin aplicar rebajas, ni quitas de ningún tipo".



Fernández Davila ha querido resaltar la "incongruencia" del PP que vota a favor en el Parlamento gallego, y en contra en las Cortes. La diputada del BNG se ha referido a los preferentistas como "jubilados que ahorraron toda su vida para complementar su pensión y trabajadores que tuvieron las costumbre de no vivir por encima de sus posibilidades, algo de lo que se ha acusado a los españoles en los últimos tiempos".



El representante del PNV Pedro Azpiazu ha defendido que los afectados cobren el cien por cien de lo invertido pero también ha pedido responsabilidad penal para quienes obtuvieron beneficios "con malas artes". Ha exigido "competencias más claras" para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que lanzó mensajes a las entidades "pero no lo bastante contundentes".



La diputada de UPyD Irene Lozano ha considerado que el producto era fraudulento "en sí mismo" y ha pedido que esto se resuelva en los tribunales. El diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela ha avanzado que preguntará a la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, que comparece en el Congreso, sobre el asunto y le instará a evitar de forma "urgente la estafa y la especulación". Por CiU, la diputada Inmaculada Riera ha dicho compartir el trasfondo de la propuesta y ha abogado por un "arbitraje universal" y de manera inmediata.