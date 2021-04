Datos de coronavirus hoy: Mapa de contagios y fallecidos por covid-19 en España y el mundo el 20 de abril

El Ministerio de Sanidad notificó en su último informe de datos 21.071 nuevos contagios de covid-19, 2.218 de ellos diagnosticados durante el fin de semana.

Desde el inicio de la pandemia en España se han registrado 3.428.354 personas contagiadas por este virus, según los datos de las fuentes oficiales. Además, la tasa de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes continúa aumentando, ha pasado de 213,05 casos registrados el viernes a 230,54 casos en el último informe.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que el estado de alarma no se extenderá más allá del 9 de mayo. Aunque Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha asegurado que "es muy posible" que la situación de la pandemia "no justifique" prolongar el estado de alarma más allá de esa fecha, aunque se está barajando todas las opciones y no se descarta renovar el estado de alarma si es "estrictamente necesario".

Sobre los datos, Simón también ha asegurado que cree que "la cuarta ola no será tan grande", por lo que apuesta por que estos datos se están estabilizando.

Datos por comunidades en España

Las comunidades que más casos han registrado son País Vasco (486 casos), Comunidad de Madrid (411) y Castilla y León (192). Por otro lado, las comunidades que menos casos de coronavirus están registrando son Murcia (10), Castilla-La Mancha (26) y las Islas Baleares (13).

Respecto al número de fallecidos, en la última semana se han registrado 240 muertes por Sars-CoV-2, 36 en Andalucía, 18 en Aragón, 9 en Asturias, 1 en Baleares, 14 en Canarias, 5 en Cantabria, 26 en Castilla-La Mancha, 20 en Castilla y León, 16 en Cataluña, dos en Ceuta, 4 en Comunidad Valenciana, 13 en Extremadura, cinco en Galicia, 54 en Madrid, 1 en Melilla, 2 en Murcia, 4 en Navarra, 6 en País Vasco y 4 en La Rioja.

Datos del covid-19 en el mundo

España se encuentra en el sexto puesto en los países de Europa con más casos de contagios por coronavirus. En primer lugar está Francia, le sigue Rusia, Reino Unido, Turquía e Italia.

Fuera de Europa, según los datos de covid-19 del último informe de Sanidad, los países con las cifras de contagio más elevadas son: Estados Unidos, India, Brasil, Argentina y Colombia.