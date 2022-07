Otra modelo denuncia que el Ministerio de Igualdad ha robado su imagen: "Han borrado mi pierna ortopédica"

La polémica continúa con el cartel de la campaña de Igualdad. El Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, había lanzado una campaña elogiando la diversidad de cuerpos en la playa. El cartel de la campaña, titulado 'El verano también es nuestro' ha tenido una gran repercusión mediática internacional. Aunque la campaña pretendía reivindicar "un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos", varias modelos han denunciado numerosas irregularidades en sus redes sociales.

Primero fue la modelo británica Nicholas-Williams quien, el pasado jueves, denunció públicamente en su cuenta de Instagram que el Ministerio de Igualdad español había utilizado una imagen suya sin su consentimiento. "Mi imagen está siendo usada por el Gobierno español, ¡pero no me han preguntado! ¡Gran idea, pero mala ejecución!", expresó. "La cosa es que nunca diría que no si es por una buena causa pero vamos, que me pidan permiso. ¡Esto es tan frustrante!", concluyó.

"Es muy importante que las mujeres consientan que se utilicen sus imágenes y su cuerpo. También que se les pague si se utilizan dichas imágenes. Gracias a todos por vuestro apoyo, lo aprecio mucho.", ha publicado recientemente en su perfil de Instagram tras la repercusión que ha tenido su denuncia.

Otra mujer denuncia que han usado su imagen

Ahora, una segunda mujer ha criticado el cartel por usar su imagen sin su consentimiento. Se trata de Sian Lord, la chica que se encuentra sentada en la toalla, una modelo que tiene una prótesis en la pierna pero que, en el cartel, le han modificado y le han añadido bello en las axilas.

No ha tardado en mostrar su enfado con el Ministerio de Irene Montero por robar su imagen y editar su cuerpo: "Un amigo me ha enviado una campaña en la que se usa mi imagen, pero en la que han borrado mi pierna ortopédica. No sé ni cómo explicar la rabia que siento ahora mismo. La han cogido sin mi permiso. Esto está mucho peor que mal hecho", ha expresado a través de su cuenta de Instagram.

La autora del cartel ha pedido disculpas

Debido al revuelo que se ha creado en redes sociales, la autora del cartel que fue encargado a 'ArteMapache', ha pedido disculpas por haberse "inspirado en fotografías de modelos para la campaña y por haber utilizado una tipografía sin licencia". "Tras la polémica entorno a los derechos de imagen de la ilustración, he considerado que la mejor forma de paliar los daños que se hayan podido derivar de mi conducta es repartir los beneficios que se han obtenido de este trabajo a partes iguales entre las protagonistas y comprando la licencia de la tipografía", ha publicado en su perfil de Twitter.

La diseñadora ha asegurado que se ha puesto en contacto con las modelos protagonistas del cartel y que ha comprado la licencia de la tipografía "para solucionarlo cuanto antes". También ha aprovechado para aclarar que ha cobrado 4.490 euros por el cartel y no 84.000 euros, como se había dicho.

El Ministerio de Igualdad, por su parte, se ha remitido a las declaraciones de la autora, de la agencia, ya que como órgano contratante no tiene ninguna responsabilidad.