Cuatro inmigrantes saltan la doble valla de Ceuta con una escalera

Un grupo de cuatro inmigrantes subsaharianos, con ayuda de escaleras, ha conseguido acceder ilegalmente a Ceuta después de saltar la doble valla fronteriza, casi dos años después de que esta zona fuera infranqueable para los inmigrantes.



Según han informado fuentes de la Guaardia Civil, los cuatro inmigrantes, originarios de Guinea, lograron saltar de madrugada los seis metros de altura de la doble valla situada en los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre.



La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar si ha habido un fallo en los sistemas de alerta dispuestos en la valla, que no saltaron en el preciso instante en el que se producía el acceso de estas personas.



La entrada clandestina provocó que los inmigrantes se dejaran una parte de la ropa en el vallado fronterizo, lo cual fue comprobado por la Guardia Civil al acudir al lugar exacto donde se había producido la entrada.



Los inmigrantes se personaron en las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, donde certificaron el pase ilegal por el vallado.



La Guardia Civil ha resaltado que desde el año 2008 no se había registrado ninguna entrada de personas utilizando este método, ya que todas las entradas ilegales se habían producido a bordo de balsas neumáticas o bien a nado.



Las fuentes han asegurado que en la frontera no había un viento excesivo que anulara los sistemas de alerta -sensores de movimiento- dispuestos por la valla.