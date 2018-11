Cospedal renuncia a su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha renunciado a su puesto en el Comité Ejecutivo de su formación "ante los múltiples ataques" que ha recibido por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo y "para evitar" que "se hagan extensivos" a su partido.

Cospedal, que era hasta hoy vocal de libre designación en el Comité Ejecutivo, mantendrá su escaño en el Congreso de los Diputados, han indicado fuentes del PP. "Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el ex comisario Villarejo, y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido secretaria general, y a su actual presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional", afirma Cospedal en un comunicado.

Este es el comunicado:

"Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo, y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido Secretaria General, y a su actual Presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido.

Como ya he reiterado en más de una ocasión, yo no he mentido nunca acerca de mi conocimiento del excomisario Villarejo y de haber mantenido algunas reuniones con él. Siempre lo hice pensando y sigo pensando que era mi obligación como Secretaria General para tener toda la información posible acerca de los hechos que pudieran perjudicar a mi formación y en ese sentido actué, porque mi lucha contra la corrupción que pudiera afectar a mi partido ha sido siempre una prioridad en mi función como Secretaria General.

Las manipulaciones que se están haciendo de las cintas publicadas tratan de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad, son extractos editados que solo tratan de perjudicar y dañar mi imagen personal, algo que no quiero que se extienda al Partido Popular.

Por todo ello, he comunicado esta mañana mi decisión al Presidente Pablo Casado".