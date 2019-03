Cospedal promete una eliminación de cargos públicos y un recorte en las instituciones

La presidenta electa, María Dolores de Cospedal, ha explicado que saneará las cuentas públicas a través de una "tajante" reducción del gasto corriente y de una "contundente" racionalización del sector público, con el objetivo de hacerlo "verdaderamente eficiente".



Durante su discurso en el Debate de Investidura celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha destacado que es necesaria una "auténtica" reforma del gasto, ya que no se trata se realizar "un recorte cosmético" del mismo. "Eficiencia no es otra cosa que hacer más con menos", ha agregado.



Cospedal ha querido dejar claro ante los nuevos diputados regionales que cree firmemente en el Estado Autonómico pero ha precisado que "una cosa es el compromiso con nuestro Estado de las Autonomías y que otra bien distinta es considerar que la filosofía de gasto ha de ser consecuencia inevitable de nuestra organización territorial".



Es por ello que ha aclarado que "descentralizar" no significa "multiplicar por 17" toda la estructura del Estado y ha rechazado los excesos derivados del Estado Autonómico. Por ello, como ya anunciara antes de las elecciones y repitiera durante la campaña electoral, Cospedal ha explicado que acabará con algunos de esos excesos considerando la situación actual porque "descentralización ha de ser sinónimo de austeridad, eficiencia y simplificación".



Concretamente, María Dolores de Cospedal ha recordado que suprimirá la figura en Castilla-La Mancha del Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de la Competencia, el Consejo Económico y Social y analizará la viabilidad de la Sindicatura de Cuentas en relación con el servicio que presta al interés general y el coste que pueda suponer. También solicitará a los mismos organismos del Estado el ejercicio de sus funciones en relación con Castilla-La Mancha.



"Esta actuación tiene una significación no solo económica, creo que es hora de que el Estado de las Autonomías se mire a sí mismo y acierte a alcanzar un equilibrio entre las descentralización política y administrativa necesaria y en la que todos creemos y el necesario papel que han de jugar las instituciones del Estado como una única nación que somos", ha dicho.



También ha recordado que en la actualidad hay 52 direcciones generales en la Junta de Comunidades y 35 delegados provinciales y, como ya se comprometió, ha recalcado que únicamente quedará un delegado de la Junta por provincia, pasando de 35 a 5.



Esta reducción, unida a las disminuciones de direcciones generales en la región, supondrá una supresión de, como mínimo, 52 altos cargos de la Junta.



Además, Cospedal se ha comprometido a suprimir el 50 por ciento de los puestos de libre designación, así como al saneamiento y posterior privatización de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Techo de gasto

María Dolores de Cospedal también ha anunciado que su Gobierno operará bajo un techo de gasto y endeudamiento que fijarán anualmente las Cortes de Castilla-La Mancha.

Cospedal, que ha repasado las primeras líneas de su Gobierno, ha destacado que la estabilidad presupuestaria es el primer cimiento del crecimiento económico y también, ha señalado, es el primer cimiento de la calidad de los servicios públicos.



El gran objetivo es crear empleo

Previamente, la presidenta electa se ha comprometido ante los ciudadanos de Castilla-La Mancha a tener un Gobierno "ejemplar, solvente, austero y eficaz".



Así, ha adelantado que los tres "grandes" objetivos de su política económica serán "la creación de empleo, la creación de empleo y la creación de empleo".



Asimismo, ha explicado que su Gobierno creará un marco abierto de iniciativas para todos los ciudadanos alentando la iniciativa privada, donde "reinará" la libertad, la confianza, la seguridad jurídica, el estímulo a la inversión y a la creación de empleo.



Dicho esto, ha comentado que su Ejecutivo acabará con cualquier barrera regulatoria que desde Castilla-La Mancha pueda dificultar la unidad de mercado de España.



María Dolores de Cospedal ha incidido en esa lucha contra el paro y ha garantizado que la primera decisión que adoptará como responsable autonómica será la de "librar una lucha sin cuartel contra el paro masivo y la rampante precariedad laboral", teniendo en cuenta que en la región hay "cientos de miles de ciudadanos golpeados por la crisis".



Esta "lucha" contra el desempleo "va a ser larga pero la vamos a ganar", porque este combate contra el paro "es la meta irrenunciable del Gobierno que quiero formar", ha manifestado la líder del Partido Popular en la primera jornada del Debate de Investidura que se celebra en las Cortes.



En este punto, ha indicado que el 21,79% de la población en edad de trabajar en la Comunidad Autónoma está en paro, lo que supone un "cáncer", al tiempo que ha recordado el "drama insoportable que golpea a familias de Castilla-La Mancha con todos sus miembros en paro".



"Castilla-La Mancha necesita que España deje atrás el calvario al que está sometida por un Gobierno de la nación que no está a la altura de las circunstancias", ha aseverado Cospedal, que se ha mostrado convencida de que hay que iniciar la senda de la recuperación nacional con un Ejecutivo que esté "a la altura" de lo que exige la situación actual.



Recado para el anterior Gobierno

Citando a Ortega, la presidenta electa ha asegurado que reconocer un error es a veces estar delante de una nueva verdad, y consciente de que la herencia de la crisis es "estremecedora", y que el "más grave" de los problemas económicos es el del paro, ha avanzado que "los grandes cambios y avances han empezado".



Aunque ha aseverado que el de hoy no es día de hacer crítica del anterior Gobierno ni hacer balance de gestión sino una jornada para "aportar soluciones" porque "los verdaderos gobiernos se acreditan con decisiones serenas y valientes", sí ha reseñado que el Ejecutivo saliente dejó a finales de 2010 un déficit público del 6,47%, y del 1,7% del PIB en los cuatro primeros meses de este año.



Ha destacado, asimismo, que al cierre del pasado ejercicio, la deuda regional ascendía a 7.054 millones de euros, el 19,5% del PIB regional, sumando los 6.106 millones de la Administración general y los 948 euros que adeuda la región al resto del sector público empresarial.



Solicita a ZP que celebre la Conferencia de Presidentes y la reunión del CPFF

Cospedal tanbién ha solicitado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la celebración inmediata de la Conferencia de Presidentes y la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).



Asimismo, ha pedido al presidente del Gobierno que despeje las dudas a cerca del cumplimiento de la financiación autonómica.



En cuanto a las cuentas regionales, Cospedal ha recordado que el Ministerio de Economía y Hacienda ha rechazado el plan de reequilibrio presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha al considerar que más un plan económico y presupuestario era un "plan político".



Es por ello que ha anunciado que una de sus primeras medidas será presentar un plan de reequilibrio presupuestario y financiero ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.



Además, ha anticipado que a partir de esta misma semana el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ya estará en funcionamiento, pondrá en marcha de forma inmediata un "arsenal" de medidas para provocar la creación de empleo, el crecimiento, medidas de austeridad con el fin de "transformales" en bienestar social para los ciudadanos.