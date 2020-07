Cospedal insiste en que no es aceptable el pacto fiscal para Cataluña

En declaraciones a Onda Cero, ha recalcado que tampoco es el momento para una mejora en el modelo de financiación para Cataluña que, en cualquier caso, iría acompañada de una mejora en la del resto de comunidades autónomas.

Sobre la posibilidad de que Mas adelante las elecciones en su comunidad ante la negativa del Gobierno a aceptar su propuesta, Cospedal ha hecho hincapié en que no se puede plantear al Gobierno de la nación una "amenaza" o "chantaje" así. "Es muy inapropiado", ha apostillado.

Ha recordado que hace "escasamente" dos años hubo elecciones en Cataluña y ha dicho que "plantear un adelanto porque no nos dan algo que sabemos que es muy complicado que nos den, pues no revela más que una inmadurez completa en la gestión económica y política por parte del Gobierno de la Generalitat. Respecto a la relación con el PPC, ha asegurado que "si las cosas se reconducen" su partido garantizará la gobernabilidad de Cataluña, aunque ha reconocido que "la deriva, no sólo en el discurso político, sino en el económico hace que sea muy difícil ese apoyo".

Sobre la reciente dimisión de Esperanza Aguirre de su cargo como Presidenta de la Comunidad de Madrid y sobre su sucesor Ignacio González, María Dolores de Cospedal ha dicho que 'Ignacio González tiene todo el apoyo del partido y era el candidato adecuado'. Sobre Esperanza Aguirre, la secretaria general del PP piensa que mucha gente la echará de menos porque 'es una persona muy carismática, pero hay muchas formas de vivir la política'.