De Cospedal: "El PP no hará concesiones a los que ayer mataban"

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este viernes que los españoles saben que con un Gobierno del PP no habrá "concesiones de ningún tipo" a ETA y ha defendido la "coherencia, firmeza y determinación" de su partido en la lucha contra la banda terrorista.

Cospedal ha expresado ese compromiso en el informe de gestión que ha presentado ante el 17 Congreso nacional del Partido Popular y en el que ha dicho que era ineludible hacer referencia a la lucha de la sociedad española contra el terrorismo.

La presidenta castellano-manchega se ha referido a la "coherencia, firmeza y determinación" que ha tenido siempre el PP en la defensa de la legalidad, la justicia, la dignidad y el reconocimiento de las víctimas. Y ha recalcado que este partido siempre va a negar cualquier posibilidad de justificación de la actuación criminal o de compensación por el cese de la violencia.

La "número dos" del PP ha apelado al ejemplo de muchos representantes de su partido, singularmente del País Vasco y Navarra, y de otros como el concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa -asesinados por ETA, y ha dicho que esa actitud ha servido de estímulo.

"Hoy los españoles saben que con un Gobierno del Partido Popular no habrá concesiones de ningún tipo para los que ayer mataban y extorsionaban", ha garantizado. Asimismo, ha señalado que ETA ha anunciado que abandona la violencia gracias a la valentía de la sociedad española, a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la aplicación de la ley por parte de los jueces y a la resistencia de las víctimas. "Hoy -ha insistido-, los españoles y su Gobierno al frente lo único que esperamos todos de ETA es su disolución".

Cospedal: "La marea de parados resuena más en el PP que las pancartas"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que en los oídos de todos los representantes del partido resuena más la "marea silenciosa" que representan los cinco millones de parados que "las pancartas y las posturas ancladas en el pasado".

Cospedal ha expresado así el compromiso del PP en favor de las reformas y el empleo, "Hemos llegado al Gobierno para hacer, no para estar", ha enfatizado la presidenta de Castilla-La Mancha, que ha señalado que, por ello, el PP va a impulsar una acción reformista en favor de los que peor lo están pasando propiciando el crecimiento y la creación de empleo.

De ahí que haya otorgado al PP la misión de ser "correa de transmisión" entre el Gobierno y los ciudadanos. "No queríamos sólo cambiar el Gobierno; queríamos un gobierno de cambio y, por tanto, las cosas tienen que cambiar", ha señalado. Después de los triunfos electorales del PP, Cospedal ha hecho una llamada a sus compañeros para que no se encierren en los despachos y no pierdan el contacto con los ciudadanos.

"Ahora es más importante que nunca que los ciudadanos vean nuestra cercanía, nuestra accesibilidad y el respeto que tenemos a todos, porque con todos y para todos tenemos que trabajar", ha añadido. Para ella, el apoyo mayoritario logrado e las urnas compromete a hacer reformas "contando con todos".