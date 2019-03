Cospedal: "El PP está preparado para gobernar en otoño o en marzo"

La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, ha asegurado que su partido está preparado para gobernar "ya, en otoño o en marzo".



Ésta es la única certeza que tienen los populares ante el posible adelanto electoral del que ya hablan algunos medios de comunicación, toda vez que, como ha destacado Cospedal en conferencia de prensa en la sede de su organización, el PP no conoce cuál es la intención del único que toma la decisión: el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.



La próxima presidenta de Castilla-La Mancha ha afirmado, no obstante, que "es el momento de que la política española dé un giro". Ha descartado la moción de censura, pues no es adecuado "crear más frustraciones en el electorado" cuando en el Congreso la composición no es la más favorable para el grupo del PP.



Que salga adelante esta opción parlamentaria contra el Gobierno depende de que el partido que lidera Mariano Rajoy pueda llegar a acuerdos con otros grupos, como CiU o PNV; pero esos pactos, según la número dos de los populares, hoy por hoy se ven "improbables o imposibles".



Anticipar las elecciones es necesario para España por cuanto a los ciudadanos se les está privando de "un tiempo precioso" para comenzar la recuperación económica cuanto antes, ha declarado.



El Gobierno, en ese objetivo crucial para el futuro del país, "no quiere ni puede asumir la responsabilidad" de la salida de la crisis "ni hacer aquello que se necesita hacer", y en una tesitura así lo mejor para los españoles es que se confirme el adelanto de las elecciones, en opinión de Cospedal.



Además, Zapatero está al frente de un Ejecutivo "a la deriva" y "así no se puede sostener España". "Tenemos un presidente que no está y un vicepresidente de facto, o candidato del PSOE, que ejerce sólo como candidato del PSOE y no habla de los principales problemas que tenemos", ha destacado antes de sentenciar: "Con su inactividad y maña política, el Ejecutivo de Zapatero no es el más apto ni capacitado para la recuperación".