Cospedal asegura que el PP trabajará para que Bildu no esté en el Congreso

La presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que ya hay pruebas para actuar contra Bildu, pero no entiende porqué el ministro del Interior anterior y el actual no lo han hecho. No obstante, ha advertido que el PP trabajará porque la coalición no esté en el Congreso de los Diputados.

La dirigente popular se mostró "sorprendida" porque el Ministerio del Interior "no actúe" frente a "ciertas actuaciones de los correligionarios de Bildu o de Bildu en las instituciones del País Vasco" que, en su opinión, deberían haber dado pie ya a la intervención "tanto de los órganos competentes del Ministerio del Interior como de la Fiscalía General del Estado".



Al ser preguntada si cree que ya hay suficientes pruebas como para actuar contra Bildu, Cospedal respondió con determinación que "si". En su opinión, se han cometido actuaciones que "podrían ser constitutivas de delito" y que, "al menos" requieren de una investigación "policial" y también "judicial o del Ministerio Fiscal". "Eso ya se ha producido", exclamó.



Pero cree que tanto Rubalcaba, antes, como Antonio Camacho, ahora, están callados y no están actuando. Irónicamente aseguró que ambos están practicando "ciencia y paciencia" tanto "el anterior" como "el actual" ministro.

"Rubalcaba no quiso utilizar todos los medios posibles"

Según Cospedal, los integrantes de Bildu "nunca debieron llegar a estar donde están" y por ello, pidieron que se utilizaran todos los medios legales al alcance. Sin embargo, considera que "el señor Rubalcaba, que tan orgulloso está, no los quiso utilizar todos".



Al ser preguntada si el PP va a pedir ahora al Gobierno que actúe la Fiscalía, precisa que los populares ya lo han pedido "en reiteradas ocasiones". Pero afirma que "hasta ahora" han tenido la "callada por respuesta".

En este sentido, argumenta que no es sólo el PP quien lo pide, sino que también lo hacen los ciudadanos, de los que asegura que "no comprenden cómo puede haber actuaciones" como la de Leiza (Navarra) -donde un grupo de encapuchados desplegaron pancartas a favor de los presos de ETA al inicio de las fiestas de la localidad- y "que no pase absolutamente nada".



La presidenta de Castilla La Mancha también mostró su esperanza de que Bildu no llegue al Congreso de los Diputados. "Espero que no", exclamó y añadió que el PP trabajará "porque no sea así". No obstante, también apuntó que "hay que saber lo que va a hacer en este sentido el PSOE y qué piensa hacer el Gobierno". Este último, en su opinión, "está completamente callado ante estas actuaciones".

"Vanagloriarse no es lo más acertado para Rubalcaba"

En cualquier caso, precisó que cuando el PP llegue al Gobierno impugnará "aquellas listas electorales que no estén siendo consecuentes con el cumplimiento de la Ley y de la Constitución". "Desde luego, los de Bildu no lo están siendo", apostilló.



La dirigente popular aprovechó para criticar al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien estos días ha asegurado que va a ser la primera campaña electoral sin la amenaza de un atentado de ETA.

"Vanagloriarse hoy de que Bildu esté en las instituciones", ha dicho Cospedal, "no es lo más acertado" para alguien que "hasta hace unos días era Ministro del Interior", teniendo en cuenta las actuaciones que se están produciendo en el País Vasco con la "ayuda de Bildu", las "manifestaciones a favor de etarras" y los "incumplimientos flagrantes de la ley".

En cuanto a la posibilidad de que se pueda producir un comunicado de ETA antes de las elecciones, María Dolores de Cospedal quiso dejar claro que "cualquier comunicado de la banda terrorista que no sea para decir que ETA se disuelve y que entrega las armas carece absolutamente de ninguna relevancia" y eso, dijo, "se produzca en el momento electoral que se produzca".