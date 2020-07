La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha acusado este miércoles al PSOE de no defender la igualdad por votar en contra de una moción del PP en el Senado que pide al Gobierno la prohibición del velo integral en los espacios públicos y que salió adelante con el apoyo de CiU, algo a lo que la secretaria de Organización del Partido Socialista, Leire Pajín, ha respondido acusando a la formación de "electoralista".



En declaraciones a los medios --al término de una sesión en que la moción del PP salió adelante porque CiU votó a favor aunque había consensuado con el resto de la Cámara una enmienda de sustitución--, Cospedal ha celebrado que la iniciativa saliera adelante y tachó de "absolutamente incomprensible" la falta de respaldo del PSOE.



"El PSOE, que presume tanto de la defensa de los derechos de las mujeres, debería tener mucho cuidado en proteger prácticas claramente discriminatorias de la mujer", ha señalado la secretaria general del PP, que ha comparecido junto a la defensora de la iniciativa ante el pleno, la senadora 'popular' y candidata a las elecciones de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho.



En opinión de ésta, el PSOE "ha perdido la batalla de la igualdad" porque "no tiene justificación" para no haber respaldado esta iniciativa que el PP impulsó por entender que "es una cuestión nacional" de la que debería haberse encargado el Gobierno.



Además, Sánchez Camacho ha asegurado que al PSOE le va a ser "muy difícil de explicar en Cataluña" su voto en contra, porque "ha dejado en evidencia a los alcaldes socialistas que han aprobado en las normativas de sus municipios prohibir el uso del velo integral en los equipamientos municipales".



Según dijo, el PP "espera que la regulación se haga lo antes posible" por lo que la formación va a promover otra moción similar en el Parlamento de Cataluña para que éste vuelva a instar al Gobierno a prohibir el 'burka' a nivel nacional, ya sea por ley o mediante el desarrollo de la Ley de Igualdad.