Corbacho: “Seré recordado por estar en la peor época en el peor ministerio”

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha considerado que se le recordará como el ministro "que tuvo que estar en el Gobierno en la peor época desde hace 80 años y en el peor ministerio".



En una entrevista en RNE, Corbacho subrayó que no se puede sacar la conclusión de que la crisis internacional financiera, la falta de crédito y que España entre en crisis por pasar de construir 700.000 viviendas a 80.000, es culpa del Ministerio de Trabajo.



Corbacho bromeó al comentar que muchos ciudadanos le dicen: "Chico que mala suerte has tenido y vaya marrón que te ha tocado". Asimismo, no quiso ver nada negativo en las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que pedía que el futuro ministro de Trabajo dedicara más atención a los desempleados.



Corbacho reiteró que no ha tenido un día feliz en su mandato y añadió que cada mañana recibe los datos del paro del día anterior, que hacen que se ponga en la piel de esas personas.

Regularización de inmigrantes

El ministro ha declarado que el Gobierno está estudiando la posibilidad de alargar el permiso de residencia a aquellos inmigrantes en situación regular que pierdan su puesto de trabajo a causa de la crisis económica.



Según ha considerado, "no es razonable" que un inmigrante que se encuentre en España de forma legal y con un contrato de trabajo pase a estar en situación irregular en caso de perder el empleo.



Asimismo, Corbacho ha asegurado que el Ejecutivo central "no es favorable" a modificar la legislación en relación a la obtención del permiso de residencia por arraigo, es decir, en caso de que un inmigrante en situación irregular regularice su situación presentando un contrato de trabajo.



Sin embargo, el ministro ha dicho que "todavía no hay una propuesta concreta" y que el Gobierno está "manejando algunos borradores" sobre esta cuestión.