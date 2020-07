El TC empezará a debatir el lunes el borrador de Casas sobre el Estatut

El pleno del Tribunal Constitucional, que se ha celebrado hoy por tercer día consecutivo esta semana, no volverá a reunirse hasta el próximo lunes, día en el que previsiblemente entrará a discutir el último borrador de sentencia sobre los recursos interpuestos contra el Estatut.



Durante los últimos tres días, los diez magistrados que componen el pleno se han dedicado a estudiar los recursos que la Generalitat presentó contra dos de las últimas decisiones del tribunal: reafirmar su competencia para dictar sentencia sobre el Estatut y confirmar la exclusión de las deliberaciones del magistrado Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP.



El pleno ha decidido rechazar los dos recursos, aunque hasta el momento sólo ha notificado el auto en el que justifica su negativa a revisar la recusación de Pérez Tremps aunque finalmente se decida votar por partes la sentencia.



En su resolución, el Constitucional declara "inadmisible" el recurso de súplica de la Generalitat y dice que la recusación de este magistrado es "una decisión jurisdiccional firme contra la que no cabe recurso ni existe vía directa o indirecta de impugnación".



El Gobierno catalán había alegado que Pérez Tremps fue recusado en 2007 por elaborar un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalitat, de modo que no hay obstáculo para que participara en los debates sobre el resto de los artículos del Estatut recurridos.



A falta únicamente de la notificación del auto en el que rechaza el recurso contra su negativa a declararse incompetente para resolver el Estatut -la Generalitat pedía la inhibición del tribunal hasta que el Senado designe a los sustitutos de los cuatro magistrados cuyo mandato concluyó a finales de 2007-, el pleno tiene ya vía libre para entrar en el fondo del asunto.



Aunque en principio se preveía que los debates comenzaran esta misma semana, ya que la intención del tribunal es notificar la sentencia cuanto antes para no interferir en la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas previstas para el próximo otoño, finalmente la presidenta María Emilia Casas ha aplazado las deliberaciones hasta el lunes.



El texto, que fue entregado al resto de los magistrados el miércoles de la semana pasada, es similar al último de los que redactó Elisa Pérez Vera, la primera ponente de la sentencia, que anulaba una quincena de los artículos recurridos y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar el Estatut.



Si el borrador no contara con los apoyos suficientes para convertirse en la sentencia definitiva -lo que ya ocurrió con los cinco de Pérez Vera y el que posteriormente presentó Guillermo Jiménez-, el pleno procederá a votar la resolución precepto a precepto y artículo por artículo.



Las fuentes consultadas no descartan, en cualquier caso, que durante los cuatro días que faltan hasta el lunes se produzcan nuevos contactos entre los magistrados para "exprimir" las posibilidades de lograr un acuerdo.