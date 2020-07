El PP impide la reprobación del ministro Wert solicitada por el PSOE

El Pleno del Congreso ha rechazado hoy la reprobación del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, pedida por el PSOE, y que sí ha sido respaldada por los demás grupos parlamentarios excepto por el PP, UPN y Foro de Asturias, que han votado en contra, y UPyD, que se ha abstenido.

El resultado de la votación ha sido de 184 votos en contra, 142 a favor y 5 abstenciones. Wert no ha ido al debate -estaba en la Conferencia General de Política Universitaria-, ni ningún otro miembro del Gobierno, aunque los ministros Alberto Ruiz-Gallardón, José Manuel Soria, Cristóbal Montoro, Ana Pastor, Miguel Arias Cañete, Jorge Fernández Díaz, Fátima Báñez y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han ido a última hora cuando se ha celebrado la votación.

Durante la tarde, los socialistas han promovido una etiqueta en twitter -#VeteWert- que se ha convertido en tendencia en España durante unas horas, con numerosos mensajes en esta red social invitando al ministro a dimitir. Elena Valenciano ha pedido en el Pleno del Congreso la reprobación de Wert por querer "dilapidar" la Educación y la Cultura y hacer de ambas "un laboratorio para experimentar".

Valenciano se ha expresado así durante la exposición de razonamientos del PSOE para solicitar, a través de una Proposición no del Ley, la reprobación de Wert, después de que éste afirmara que el interés del Ejecutivo es "españolizar a los alumnos catalanes". La reprobación, a cuya exposición en el Congreso no ha asistido ningún miembro del Gobierno, ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios excepto UPyD -ha anunciado su abstención- y el PP, por lo que previsiblemente no saldrá adelante cuando sea votada a última hora de hoy.

"Rechazamos su gusto por la polémica estéril, altanería e incapacidad para el diálogo", ha dicho Valenciano, que también ha solicitado la reprobación de Wert por su "nostalgia" hacia el modelo educativo de su infancia, que era "excluyente, clasista y segregador".

Valenciano ha criticado la ausencia esta tarde en la Cámara baja de Wert, situación que ha achacado a "un desprecio más" por su parte, y ha añadido que este ministro es reprobado por alumnos, padres, maestros, universitarios, artistas, público, sindicatos y patronales, y cerca, ha estado, ha dicho, de ser reprobado por el PP. El PSOE ha enfatizado su "total discrepancia con la política anticultural y antieducativa" de todo el Gobierno y con el ministro de Educación por sus "actitudes hostiles" hacia "la comunidad educativa, los creadores y los que no piensan como él".

La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, ha afirmado que la iniciativa del PSOE responde a que Wert "se haya atrevido a decir a todos los españoles" lo que los informes internacionales denuncian: que "el sistema educativo vigente ha fracasado", de lo que ha culpado a los socialistas. "En ocho años no supieron poner en marcha una auténtica política sobre creatividad en España y se atreven a hablar de cultura", ha continuado Moneo, quien ha subrayado que el PSOE basa el bienestar en el gasto, mientras que el PP lo hace en el servicio a la calidad.

"Los españoles les reprueban en la forma más clara, que es en las urnas", ha agregado. Desde el Grupo Mixto, el diputado valenciano Joan Baldoví ha señalado que Wert habla por boca del Gobierno y que por eso será "el primero en caer", y el BNG ha apuntado que el ministro se empeña en invadir las competencias autonómicas. El PNV ha acusado a Wert de ponerse "nerviosísimo" por la existencia de 17 sistemas y ha defendido el aprendizaje del euskera y el castellano en el País Vasco.