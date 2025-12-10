La exdirectora del gabinete de Mazón lo contradice y afirma que no habló con el expresidente el día de la DANA

La declaración de Pilar Montes, actual directora general de Relaciones Institucionales y exdirectora general de la Secretaría del gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha añadido nuevas informaciones a la investigación sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales y daños materiales.

Este miércoles, Montes ha declarado ante la jueza de Catarroja que esa tarde no recuerda haber hablado con Mazón, aunque sí afirma que intercambiaron algunos mensajes sobre un viaje que el entonces presidente tenía previsto realizar al día siguiente. Según explicó, Mazón no tenía actos oficiales programados esa jornada y tenía la tarde libre, sin agenda pública.

El caso, que sigue abierto, tiene dos personas investigadas: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. En este caso, Montes fue llamada a declarar como testigo donde fue preguntada por el listado de llamadas que Mazón entregó a Les Corts y que ahora forma parte del procedimiento judicial.

Ante esto, subrayó que no recordaba haber mantenido conversación alguna con él durante la tarde de la riada, pese a que en el registro aparece una comunicación entre ambos a las 19:42 horas. Afirmó que esa llamada la había visto publicada, pero no recuerda haber hablado con él.

Durante su testimonio, también relató que por la mañana Pradas le había enviado un documento titulado 'Resumen DANA' para que lo imprimiera y se lo entregara a Mazón. Siguiendo las instrucciones, lo imprimió y lo dejó al conserje del Palau para que lo hiciera llegar al expresidente. Aquel material, dijo, estaba relacionado con una comparecencia ante los medios que Mazón tenía prevista para hablar sobre el temporal.

Ella reservó en El Ventorro

El restaurante El Ventorro, donde Mazón se reunió con la periodista Maribel Vilaplana el mismo día de la DANA. Montes confirmó que fue ella quien gestionó la reserva una semana antes. Explicó que ese día envió también unos documentos al restaurante para que el expresidente los firmara, relacionados con unos deportistas de élite.

Según su versión, Mazón le comentó que la factura de la comida la pagaría el PP, y añadió que en otras ocasiones también había reservado en ese establecimiento a nombre del partido, que siempre se encargaba del pago.

Además, Montes detalló que la agenda del entonces presidente se había enviado el día anterior tanto al jefe de seguridad como al equipo de conductores, una práctica habitual del gabinete. "Cuando el presidente sale, se activa un dispositivo, aunque sea agenda privada", aclaró ante la jueza.

Habló con Cuenca

Durante su declaración, la exdirectora del gabinete también mencionó una conversación que sí mantuvo esa tarde con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. Afirma haber hablado sobre las ocho de la tarde, pero no sobre la emergencia, sino sobre un acto previsto para el día 30.

En ese intercambio de mensajes, vía WhatsApp, Cuenca le comentó que era necesario cancelar la agenda de Madrid del día siguiente. Más tarde, Montes le preguntó si debía suspender también la agenda de Alicante, a lo que él contestó que "no".

Respecto a los movimientos de Mazón aquel 29 de octubre, la testigo aclaró que, aunque el presidente no tenía actos oficiales por la tarde, esa mañana le comentó que volvería más tarde al Palau, algo que no le sorprendió porque señala que a veces tiene reuniones que no están en la agenda.

