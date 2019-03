Rubalcaba: "No votéis contra nadie, votad lo mejor para el partido"

El candidato a la Secretaría General del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha aconsejado a los miembros del partido que votarán este fin de semana a los delegados que elegirán al sustituto de José Luis Rodríguez Zapatero que no voten "contra nadie".

"Compañeros y compañeras, no votéis contra nadie, votad solo pensando en lo mejor para el partido", ha escrito esta mañana Rubalcaba en su cuenta de Twitter ante los congresos provinciales. La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, ha garantizado esta mañana que los socialistas afrontan "muy tranquilos" estas votaciones.

Satisfechos con los primeros resultados

Los primeros congresos provinciales celebrados por el PSOE para elegir a los delegados que votaran al próximo secretario general en el 38 Congreso de Sevilla han sido recibidos con satisfacción tanto por el entorno de Alfredo Pérez Rubalcaba como por el de su contrincante, Carme Chacón.

Fuentes cercanas a la candidatura de Rubalcaba han señalado que, según sus cálculos, el ex vicepresidente logrará el apoyo de 30 de los 32 delegados elegidos en Zaragoza, de 36 de los 42 elegidos en Asturias y de 13 de un total de 24 en Cádiz.

Esperan también "mayoría de apoyos" en las dos listas de Almería y cuentan con el respaldo del único delegado melillense. En cambio, fuentes de la candidatura de la ex ministra de Defensa sostienen que tras los primeros congresos ésta lleva la delantera.

Destacan que en Almería la lista que apoya a Rubalcaba ha obtenido un 30 por ciento de apoyos frente al 70 por ciento que ha obtenido la otra lista, de la que forma parte el alcalde de Olula del Río, Antonio Lucas, partidario de Chacón.

También en Zaragoza, su interpretación de los resultados es distinta, consideran que tienen cinco delegados cada uno y mientras el resto iría con el secretario provincial, Javier Lambán, que aún no ha tomado partido.

También ven difícil ubicar a los 9 delegados de Huesca, elegidos igualmente en una lista única. Las fuentes del entorno de Chacón suman a sus apoyos además 16 delegados de Barcelona capital y 3 de La Palma y El Hierro y consideran especialmente significativo haberse acercado al empate en Cádiz --aquí los datos si coinciden-- porque es una provincia por la que ha sido diputado Rubalcaba. Su lista gano sólo por 50,89 por ciento, afirman.

Griñán tensa la cuerda

El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado que no va a asistir al congreso provincial del PSOE de Sevilla de este sábado -en el que se elegirá la lista de delegados al congreso federal de febrero- porque no es delegado en el mismo y ha confiado en que todo transcurra bien.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a San Juan de Aznalfarache (Sevilla), ha indicado que a estas citas, en la terminología socialista, se las denominan los "congresillos" y que no asistirá a él porque además no debe y "no tiene sentido ninguno".