La confusión de Pedro Sánchez en su libro al atribuir una cita de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz

El libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó el martes a las librerías y ya hay quien ha detectado errores. Sánchez atribuye en su libro 'Manual de Resistencia' a San Juan de la Cruz una cita célebre de fray Luis de León.

En una parte del libro en la que cómo saludó a sus conductores en su primer día de trabajo tras volver a tener el control del PSOE, el presidente confunde a los autores. En la página 48, Sánchez escribe: "No dijeron nada, solo 'buenos días' y un abrazo. Se subieron al coche y me preguntaron: ¿A Ferraz?. Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: 'Como decíamos ayer...'"

Esta confusión no ha tardado en desatar las críticas en las redes sociales:

