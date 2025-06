'The Times' carga contra Sánchez llamándolo 'Don Teflón', apodo de un capo de la mafia: "El pueblo español merece algo mejor"

El diario británico 'The Times' ha publicado un contundente editorial contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el estallido de los recientes escándalos de presunta corrupción que afectan a su partido y entorno cercano. El texto, en el que hacen referencia a Sánchez como 'Don Teflón'. Asegura que "el pueblo español merece algo mejor" y que "se acabó la fiesta para el presidente del Gobierno español, cuya reputación parecía impenetrable a pesar de los repetidos escándalos".

Bajo el título "Time for Pedro Sánchez to rule, or say adios" (en español, "Es hora de que Pedro Sánchez gobierne o diga adiós"), el periódico pone en duda la capacidad del líder socialista para ofrecer una gestión transparente y responsable. En el texto, se señala que el mandatario se encuentra rodeado de sospechas, sin ofrecer respuestas claras ni asumir responsabilidades políticas. "España merece algo mejor. Mejor gobernanza, más rendición de cuentas y el tipo de transparencia esencial para mantener el centro político", señala el artículo.

El texto hace referencia directa a la comparecencia del lunes pasado, en la que Sánchez descartó la posibilidad de un adelanto electoral y arremetió contra la oposición. Según The Times, su intervención fue "mordaz y pugilística", con ataques que no ayudaron a despejar las dudas sobre su estilo de gobierno.

Uno de los puntos más destacados del artículo es el apodo con el que algunos lo identifican: 'Don Teflón', apodo con el que se conocía al capo de la mafia neoyorquina John Gotti. Un término que ya fue utilizado para figuras como Ronald Reagan o Tony Blair, y que hace referencia a su supuesta habilidad para salir ileso de los escándalos.

El texto recuerda que los casos de corrupción no solo afectan al PSOE, sino también al entorno más cercano de Sánchez. Se mencionan específicamente las investigaciones contra Begoña Gómez, su esposa, y su hermano. Además, se hace referencia a la reciente dimisión de Santos Cerdán y al llamado 'caso Koldo'.

The Times' lamenta que los ciudadanos tengan que esperar hasta 2027 para poder expresar su opinión en las urnas, y advierte que "eso es demasiado tiempo" dada la magnitud de las acusaciones. El artículo concluye afirmando que los españoles merecen una gobernanza mejor, con mayor rendición de cuentas y la transparencia necesaria para mantener la estabilidad del sistema democrático.

