La concejal de la CUP Mariona Quadrada no se presenta ante el juez

La tercera concejal de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, investigada por un presunto delito de incitación al odio, denunciado por la Policía Nacional, no se ha presentado a declarar ante la juez que instruye el caso. Quadrada ya anunció ayer que no acudiría y no se ha presentado ante la titular sustituta del juzgado número 2 de Reus, que investiga a trece personas por un presunto delito de incitación al odio.

La concejal de la CUP tampoco acudió a la primera citación, aunque la ausencia estaba justificada porque su abogado tenía otro señalamiento anterior ese mismo día a la misma hora. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado de que la juez no ha tomado por el momento ninguna medida ante esta nueva incomparecencia.

La jueza investiga a Quadrada por haber firmado un manifiesto, en calidad de concejal de la CUP, en contra de la presencia de los antidisturbios alojados en el hotel Gaudí de la ciudad. Por ese mismo manifiesto también están investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), y los portavoces de los grupos municipales de ERC, Noemí Llauradó; y de AraReus, Jordi Cervera. En la misma causa, la juez sustituta también investiga a dos concejales más de la CUP, Marta Llorens y Oriol Ciurana, por haber participado en dos manifestaciones tras las cargas policiales del 1 de octubre.

Llorens y Ciurana se negaron a acudir a la citación judicial en dos ocasiones -la segunda, el 29 de noviembre- y la jueza ordenó el 26 de diciembre que los detuvieran para que comparecieran ayer a las nueve de la mañana ante ella. Los dos concejales estuvieron arrestados casi veinte horas, pasaron la noche en los calabozos y puestos ayer a disposición de la jueza, se negaron a declarar.

Sus abogados presentaron un "habeas corpus" por el exceso de tiempo de arresto, más teniendo en cuenta que la magistrada estaba de guardia precisamente estos últimos días. La jueza lo denegó y ellos presentarán un incidente de nulidad de actuaciones, un paso previo a un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.