Pedro Sánchez: "Después de lo de hoy, Ayuso no tiene argumentos para no dimitir"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este viernes tras el Consejo Europeo celebrado en Bruselas. Al líder socialista ha sido preguntado por la la vuelta de Carles Puigdemont a España y el caso de la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En las últimas horas hemos conocido que la jueza imputa a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Sánchez ha cargado con contundencia: "Después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo y la señora Ayuso no tienen argumentos para no dimitir o exigir su dimisión".

Ha denunciado que Alberto Núñez Feijóo y el PP sean "una oposición destructiva". Asegura que "lo que espera todo el mundo" es que el Partido Popular "asuma su responsabilidad y exija la dimisión de Ayuso". "Porque criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo. Luchar y tomar en tu propio partido es lo importante, lo relevante. Yo creo que he tomado decisiones contundentes, rápidas y ejemplares cuando hemos sufrido algún caso de corrupción", ha detallado en la conferencia de prensa.

Para Pedro Sánchez, "tenemos a un partido dirigido por Feijóo, que llegó al liderazgo del PP después de que el anterior se enfrentara a la señora Ayuso por un caso de corrupción que denunció". Y dice que "en lugar de asumir esa responsabilidad la señora Ayuso, lo que hicieron fue expulsar a quien denunció esa corrupción, al señor Casado. Quizá por eso Feijóo no se atreva, no quiera o no pueda exigir responsabilidades políticas a Ayuso".

"Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba. Algunos actuamos con contundencia y otros lo que hacen es tapar esa corrupción y elevar el ruido", esgrime el presidente del Gobierno. Además, ha aprovechado para cargar contra medios "que su silencio es clamoroso "ante "el intento de amedrentar a compañeros de otros medios por parte del PP". "¿Por qué no lo hacen? Es una pregunta legítima que nos podemos hacer muchos", ha señalado.

Sánchez cree que Illa "va a ganar por un amplio margen"

El próximo 12 de mayo son las elecciones catalanas y Pedro Sánchez cree que Salvador Illa (PSC) "va a ganar por un amplio margen". "Incluso por más de lo que dicen las encuestas. La sociedad catalana quiere pasar página y lo que significa eso es tener un gobierno y un President, en este caso, Salvador Illa".

"Ceo que tener una apuesta ganadora, como la de los socialistas catalanes, basada en unir y servir a la ciudadanía (...) va a ser una buena noticia para Cataluña y España. Cataluña es uno de los territorios más importantes". Vamos a tener un extraordinario resultado con un presidente que una y que sirva", ha sentenciado.

