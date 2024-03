Las dudas sobre el futuro de Puigdemont en España

El expresidente catalán Carles Puigdemont está en el centro de la atención política española después de confirmar su participación en las elecciones en Cataluña y su regreso a España.

"He decidido presentarme a las próximas elecciones en Cataluña". Estas fueron las palabras que este jueves pronunció Puigdemont en su comparecencia desde Elna (Francia). De esta manera, Puigdemont ha desvelado todas las incógnitas.

"Hace una semana no contaba con estar aquí. Estamos en casa, en Cataluña norte. Lo puedo acreditar desde hace mucho tiempo. Trabajando mucho en estas tierras. Elna especialmente nos hace sentir muy cómodos por la acogida republicana", comenzaba diciendo el expresidente de la Generalitat.

El ya candidato, Carles Puigdemont, ha prometido culminar con éxito el proceso de independencia en Cataluña. De esta manera, ha anunciado que este mismo jueves se inicia la cuenta atrás para su retorno.

Esta situación provoca que los ciudadanos españoles se hagan varias preguntas.

¿Se Puede presentar Puigdemont a las Elecciones en Cataluña?

Sí, porque no está inhabilitado. De hecho, en 2017 hizo una campaña a distancia, y ha participado desde Bruselas en varios actos a través de un plasma.

¿Puede ser investido sin pisar España?

No. En 2018, Carles Puigdemont lo intentó, pero una sentencia del Tribunal Constitucional determinó que solo podría ser investido si asiste personalmente al Parlament. El expresidente catalán podría recoger su acta de manera telemática, sin la necesidad de pisar territorio español.

¿Puede seguir siendo Eurodiputado?

Si consigue acta de diputado en el Parlament, no podría. Perdería automáticamente su condición de eurodiputado y pasaría a estar aforado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Si Vuelve a España, ¿puede ser detenido?

Sí, si viene antes de que se apruebe la ley de amnistía. Si lo hace con la amnistía ya en vigor, todo dependería de los jueces, que tendrían que interpretar y aplicar la ley.

¿Cuándo habrá Amnistía?

Esa es la gran incógnita. Lo seguro es que no se aprobará antes de las elecciones catalanas. Está previsto que el Congreso de los Diputados le dé luz verde de manera definitiva a finales de mayo o principio de junio.

Con estas respuestas, el futuro político de Puigdemont sigue siendo incierto, pero su participación en las elecciones y su eventual regreso a España podrían tener un impacto significativo en el panorama político catalán y español.

Las reacciones del PP a la candidatura de Puigdemont: "Se burla de Sánchez"

Los partidos contrarios a Puigdemont y a su partido no han tardado en reaccionar ante este anuncio por parte del exiliado. Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña, ya ha transmitido su opinión mediante un vídeo publicado en redes sociales donde alega lo siguiente: "Carles Puigdemont, tengo un mensaje para ti: nos conocemos desde hace muchos años y aunque nunca has sido la alegría de la huerta precisamente, es normal que estés eufórico, no es para menos. Tienes sometido, humillado y chantajeado a todo un presidente del Gobierno de España". Añade que van a "seguir plantando cara a todo aquello que (Puigdemont) significa.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó advierte de los peligros de la vuelta del líder de Junts y hace un llamamiento a los 'populares' europeos. "Vamos a tener una campaña en Cataluña absolutamente fuera de los parámetros europeos, fuera del estado de derecho, fuera de las democracias occidentales...", sentencia.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado en redes sociales que Carles Puigdemont "se burla" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su decisión de presentarse a las próximas elecciones catalanas.

